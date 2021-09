28-30. Rodgers y Packers confirman recuperación y quitan invicto a 49ers

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Santa Clara (California, EE.UU.), 26 sep (EFE).- El mariscal de campo Aaron Rodgers completó dos pases profundos al receptor abierto Davante Adams en una serie de último minuto, preparando el gol de campo de 51 yardas de Mason Crosby en la última jugada del partido que le dio este domingo a los Green Bay Packers la victoria a domicilio por 28-30 ante los 49ers de San Francisco.

Rodgers entregó para los Packers (2-1) luego de que el mariscal de campo Jimmy Garoppolo le dio a San Francisco la ventaja en un pase de touchdown de 12 yardas al fullback Kyle Juszczyk con 37 segundos por disputarse.

Green Bay no tuvo tiempos muertos, pero Rodgers completó pases de 25 y 17 yardas a Adams para preparar la patada ganadora y una celebración estridente en la zona de anotación.

"Eso es lo que ha hecho durante toda su carrera", dijo Rodgers. "Ha hecho un montón de grandes patadas para nosotros. Lo amo hasta la muerte. Hemos estado jugando juntos durante 15 años. Nos sentamos uno al lado del otro en cada viaje en autobús, en avión. Es un tipo increíble".

El regreso arruinó el primer partido de los 49ers (2-1) con sus seguidores desde que vencieron a Green Bay en el partido por el título de la NFC de 2019.

San Francisco se recuperó de 17 puntos para tomar la delantera antes de ser aplastado por Rodgers, que volvió a dar su mejor versión de pasador estelar.

Rodgers lanzó para 261 yardas y dos touchdowns para llevar a los Packers a victorias consecutivas después de una derrota por 38-3 en la apertura de la temporada ante Nueva Orleans.

El veterano mariscal de campo tuvo seis pases de TD y ninguna interceptación en victorias sobre San Francisco (2-1) y Detroit Lions.

"Me siento bien con nuestro equipo", declaró Rodgers. "La semana uno fue una anomalía. Dije eso y lo creo. Recuperamos la semana dos. Jugamos contra un gran equipo esta noche hasta el final. Este viaje en avión se sentirá increíble".

Los Niners regresaron a casa después de victorias consecutivas en la carretera en el Este, pero tuvieron problemas para frenar a Rodgers.

"Creo que tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos", admitió el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan. "Algunos de los errores que cometimos a lo largo del juego, no ganarás muchos partidos de fútbol haciendo eso. Tenemos que solucionarlo".

Rodgers conectó un pase de anotación de 1 yarda a Adams y otro de 12 yardas en el último cuarto al también receptor abierto Márquez Valdés-Scantling mientras explotaba una secundaria de los 49ers golpeada que perdió a dos jugadores más por lesiones.

El esquinero titular Jason Verrett cayó con una lesión en la rodilla que terminó la temporada en el primer partido y K'Waun Williams (pantorrilla) y Josh Norman (pecho) abandonaron en la primera mitad del partido ante los Packers con lesiones.

Garoppolo completó 25 de 40 pases para 257 yardas, incluido un envío de anotación, le interceptaron un balón y dejó en 87,2 el índice de pasador.