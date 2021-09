Un cuarto integrante de la comitiva brasileña en la ONU da positivo por covid

El presidente del banco público Caixa Económica Federal de Brasil, Pedro Guimarães, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Sao Paulo, 26 sep (EFE).- El presidente del banco público Caixa Económica Federal de Brasil, Pedro Guimarães, testó este domingo positivo por coronavirus, por lo que se suma a otros tres integrantes de la comitiva brasileña que viajó a Naciones Unidas a contraer el virus.

Guimarães, quien ya había completado la pauta completa de vacunación, informó a través de sus redes sociales que realizó la prueba esta mañana y se encuentra asintomático, pero permanecerá en aislamiento social, según requiere el protocolo médico del país.

"No tengo ningún síntoma y continuaré trabajando desde casa", expresó en un vídeo subido en su cuenta de Instagram.

El positivo de Guimarães supone la cuarta infección por el coronavirus entre la comitiva brasileña encabezada por el gobernante, Jair Bolsonaro -quien aún no se ha vacunado contra el patógeno- que viajó a Nueva York para una serie de eventos y encuentros en la Asamblea General de la ONU.

El presidente de la Caixa se suma así a otros tres integrantes de la delegación oficial a contraer el virus: un diplomático cuya identidad no fue divulgada; el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien permanece en cuarentena en Nueva York, y el tercero de los hijos de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro.

También este domingo, el mandatario, líder de la ultraderecha brasileña y uno de los líderes mundiales más negacionistas frente a la pandemia, anunció que testó negativo en covid-19, que ya deja más de 594.000 muertos y 21,3 millones de infectados en el país.

Otros tres ministros que acompañaron a Bolsonaro en las Naciones Unidas, así como la primera dama, Michelle Bolsonaro, igualmente informaron hoy de que sus resultados han dado negativo.

Con unos 213 millones de habitantes, Brasil es uno de los tres países más castigados por la pandemia, al lado de Estados Unidos e India.