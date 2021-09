Schreuder: "Es el primer paso para Ansu Fati, hay que ir poco a poco"

El segundo entrenador del Barcelona, Alfred Schreuder, dirige al equipo durante el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander de Primera División disputado en el estadio Camp Nou entre Fc Barcelona y Levante UD. EFE/Quique Garcia

Barcelona, 26 sep (EFE).- El segundo entrenador del Barcelona, Alfred Schreuder, dijo que el regreso de Ansu Fati tras casi diez meses fuera de los terrenos de juego, con gol incluido en los 10 minutos que jugó en el triunfo por 3-0 ante el Levante, "es el primer paso" para el joven jugador azulgrana, "pero hay que ir poco a poco, porque sale de una grave lesión".

"La reacción del estadio y la energía que se ha vivido en el campo con el regreso de Ansu Fati y su gol demuestra la calidad individual que tiene. Evidentemente estamos muy contentos con su regreso", dijo Schreuder, que ante el Levante ejerció las funciones de primer entrenador por la sanción de Ronald Koeman, expulsado en la anterior jornada ante el Cádiz.

De todas maneras, Schreuder quiso puntualizar que "Gerard Piqué, Sergio Busquets, Gavi y Nico González también" estuvieron "muy bien" ante el Levante y que el público del Camp Nou no solo animó una vez entró Ansu Fati en el campo, sino que también lo hizo "en la primera parte y en el tramo final ante el Granada".

Preguntado por la presión que ejerció el Barça en la salida de balón del Levante, el técnico no lo consideró una novedad: "Hemos presionado en muchos partidos, no solo hoy, como en la segunda parte ante el Granada y el Cádiz".

Sobre las opciones de título que tiene el Barça después del regreso de Ansu Fati, Schreuder explicó que hay "una gran plantilla, con diferentes opciones en la parte de ataque y con los jugadores lesionados que irán volviendo, como Jordi Alba y Sergio 'Kun' Agüero".

"El equipo cada vez será más fuerte", sentenció el asistente de Koeman.