Sainz: "Tomamos la decisión adecuada en el momento oportuno"

EFE/EPA/Yuri Kochetkov

Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) explicó que su equipo tomó "la decisión adecuada en el momento oportuno" y eso le permitió acabar en el tercer escalón del podio en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, decimoquinta prueba del calendario.

Sainz, que salía segundo, llegó a liderar la carrera, pero problemas con el neumático medio con el que partió le obligaron a pasar pronto por boxes y, ya en la recta final, remontó bajo la lluvia cuando cambió a intermedios.

"He salido muy bien. Era la prioridad no perder la posición con George (Russell) y luego me podía poner por detrás de Lando (Norris) y adelantarle por el exterior en la curva 2. Ha funcionado, pero desafortunadamente luego llegó el graining y la carrera se ha torcido", explicó en declaraciones para la señal internacional.

"Hemos empezado a sufrir mucho, cambiamos a neumáticos duros muy pronto, los tuvimos que gestionar y luego la lluvia apareció en el peor momento porque mis duros se estaban desguarneciendo", analizó.

En ese momento, el Ferrari del español se dirigió nuevamente al garaje y, de vuelta a pista con intermedios, acabó tercero.

"Hemos parado, tomado la decisión adecuada en el momento oportuno y hemos remontado hasta el tercer lugar", concluyó.