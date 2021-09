Richard Gere testificará en el juicio a Salvini por el caso Open Arms

Imagen de archivo de una rueda del prensa de actor estadounidense Richard Gere (d) durante una visita a Lampedusa, Italia, en 2019. EFE/EPA/ELIO DESIDERIO [BEST QUALITY AVAILABLE]

Roma, 26 sep (EFE).- El actor Richard Gere testificará en el juicio al exministro del Interior de Italia Matteo Salvini por bloquear a unos 150 migrantes en el Mediterráneo durante más de 20 días a bordo del barco español Open Arms en 2019, según ha revelado el líder ultraderechista italiano.

"He sabido estos días que en el juicio en Palermo porque intenté bloquear a los traficantes, entre otros testigos que vendrán a acusarme de ser racista, agresor, legista, han convocado a Richard Gere para intentar mandarme a la cárcel", dijo el líder de la Liga anoche en un mitin a las afueras de Roma con motivo de las elecciones locales del próximo fin de semana.

Salvini, acusado de un delito de secuestro de personas, debe comparecer el próximo 23 de octubre en la capital siciliana, cuando "es probable que se tome declaración a algunos testigos solicitados por el ministerio fiscal y se inicie finalmente el juicio", tras el aplazamiento de la primera vista, el pasado 15 de septiembre, dijo entonces a Efe Oscar Camps, el fundador de Open Arms.

"Yo pensé que era un actor, no sé por qué lo han convocado. A mi abogada le he dicho que tenemos que responder al menos con Raul Bova, Lino Banfi y Checco Zalone, personas de mayor nivel", dijo Salvini, con ironía, nombrando a varios actores italianos, antes de añadir: "Al menos ese día le pediré un autógrafo y se lo llevaré a mi hijo".

En agosto de 2019, Gere se encontraba en el buque Open Arms donde permanecieron durante más de 20 días bloqueados los rescatados en aguas libias. El actor ayudaba a los voluntarios de la ONG y habló con muchos de los migrantes.

El entonces ministro del Interior negó durante 21 días el desembarco de unos 150 migrantes que habían sido rescatados en el mar la ONG española. La odisea concluyó en la noche del 20 de agosto, cuando la Fiscalía permitió el desembarco en Lampedusa de los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues muchos habían sido evacuados antes e incluso se habían tirado al agua para llegar a nado a la costa.

"Es un juicio que ahora es más urgente que nunca, ya que las violaciones de derechos en el mar, la falta de rescate y las devoluciones en caliente continúan. Los que intentan huir, siguen estando desprotegidos, Europa está cada vez más ausente", aseguró a Efe Camps cuando se anunció el aplazamiento.

En su opinión, "establecer la verdad sobre el Mediterráneo y sobre las responsabilidades de todos en un tribunal es la mejor manera de devolver la dignidad y la identidad a los miles de personas que han perdido la vida en ese tramo de mar, ignorado y olvidado".