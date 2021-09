Portugal.- El PS de Portugal se impone en votos en las elecciones locales, pero no puede hacerse con Oporto

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Partido Socialista portugués (PS) ha sido el más votado en las elecciones locales de este domingo con un 37,59 por ciento de apoyo, una vez escrutadas la mitad de las parroquias, unidad de circunscripción para estos comicios. Sin embargo, no ha podido vencer en plazas clave como Oporto, que seguirá gobernada por la oposición conservadora.



Por detrás quedan el conservador Partido Social Demócrata (PSD), que logra un 20,65 por ciento de votos; mientras que la coalición PSD-Centro Democrático y Social-Partido Popular (PPD/PSD.CDS-PP) consigue un 14,21 por ciento de votos.



Después están el Grupo Ciudadanos (6,09 por ciento), el Partido Comunista de Portugal-Partido Ecologista Los Verdes (PCP-PEV, 5,17 por ciento) y ¡Basta! (2,84 por ciento), según datos de cámaras municipales una vez escrutadas 1.546 de las 3.092 parroquias en las que se divide electoralmente Portugal.



En cuanto a las ciudades importantes, las proyecciones apuntan a una victoria de Rui Moreira, candidato independiente que lleva en el cargo desde 2013.



En cambio, Lisboa está en vilo entre el actual alcalde, Fernando Medina (PS) y Carlos Moedas (PSD). Según proyecciones, Moedas tendría entre el 32 y el 36 por ciento de apoyo, mientras que el alcalde saliente tendría entre el 31 y el 35 por ciento.



La situación es una sorpresa puesto que apenas hace cuatro días un sondeo daba a Medina un 37 por ciento de intención de voto frente al 28 por ciento de Moedas.



AMBICIÓN DEL PS



El primer ministro de Portugal y líder del PS, António Costa, ha apostado por que su formación siga siendo la más importante a nivel municipal tras las elecciones locales. "El objetivo del PS es seguir siendo el mayor partido local portugués, como ya ocurrió en 2013 y 2017", ha afirmado Costa a su llegada a la sede del PS en Lisboa para seguir la jornada electoral.



"Gana las elecciones locales el partido que vence en el mayor número de cámaras (municipales) y parroquias. Cero que esta puede ser la primera vez que el un partido, el PS, gana tres veces seguidas las elecciones locales al tener el mayor número de cámaras y parroquias", ha añadido Costa.



El mandatario ha anunciado que comparecerá públicamente una vez se conozcan los resultados. Las urnas cerraron a las 20.00 horas y las primeras proyecciones se esperan para esta misma noche respetando la diferencia horaria con las Azores.



Por su parte, el líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio, ha llegado a la sede del PSD en Lisboa y ha dedicado a la prensa un escueto "¡Qué batallón!" en referencia a lo disputado de la contienda electoral.



Mientras, el líder del partido ultraderechista ¡Basta!, André Ventura, ha anticipado que "hoy comienza un nuevo día para ¡Basta!" y para "el panorama político nacional" con su objetivo de ser la tercera fuerza más votada.



Ventura ha afirmado desde Braga que "independientemente de los resultados, hoy comienza un nuevo día" para el partido. "Se mantienen los objetivos que he mencionado en los últimos días, de las últimas semanas y espero que hoy hayamos avanzado y que el partido los alcance", ha indicado.



Ventura ha defendido la elección de Braga para seguir los resultados como "señal de descentralización". "Es importante que comencemos a decir que el país político no es solo Lisboa, sino que también es Braga y también Oporto, Faro, Funchal,... Es una buena práctica que deben aplicar los partidos para que el resto del país perciba que tiene un impacto político muy fuerte", ha argumentado.