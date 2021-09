Por cuarta vez el Barça no consigue llenar el aforo permitido del Camp Nou

El delantero holandés del Barcelona Luuk De Jong (i) celebra con sus compañeros tras marcar el 2-0 durante el partido entre FC Barcelona y Levante UD correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/Quique García

Barcelona, 26 sep (EFE).- Una vez más el Camp Nou no llenó el 40% del aforo permitido por las restricciones de la pandemia del coronavirus al contar con 35.334 espectadores en el triunfo del Barcelona ante el Levante por 3-0 y, así, ya son cuatro de cinco los partidos de este curso en los que se han quedado vacíos miles de asientos disponibles.

Tan solo ante el Bayern Múnich en el estreno de la Liga de Campeones el conjunto azulgrana consiguió atraer 39.737 espectadores al Camp Nou, lo que supone el 40% de su aforo (la capacidad total es de 99.354) y, por lo tanto, el máximo permitido ahora mismo por el PROCICAT, el encargado de esta normativa en Cataluña.

En cambio, ante Real Sociedad, Getafe, Granada y Levante el feudo del Barça no alcanzó el tanto por ciento disponible. Aunque en el regreso del público tras año y medio en la primera jornada de LaLiga ante el conjunto donostiarra finalmente se rebajó del 30% permitido inicialmente a una cifra ubicada entre los 20.000 y 22.000 aficionados, que se cumplió al acudir 20.384.

La segunda mejor entrada de la temporada precisamente fue este domingo ante el Levante, con 35.334 aficionados, seguida de la del partido ante el Granada, con 26.534.

De esta manera, en ninguno de los partidos fue necesario un sorteo entre los socios con abono que solicitaron su entrada, al no superar la demanda a la oferta (tampoco en el del Bayern porque se llegó al límite con la ayuda de las entradas compradas por socios sin abono y público en general).

Según informó el Barça, del 100% de entradas disponibles en este momento, un 85% se destinan a socios con abono (tan solo se abre la venta a socios sin abono y público en general cuando estos no utilizan todas las que hay a su disposición) y el 15% restante a compromisos de la entidad, como entradas para patrocinadores y familiares de jugadores, y la venta mediante turoperadores.

La cifra de socios con abono del Barça para esta temporada 2021-2022 es ligeramente superior a 57.000 después de que 26.238 pidieran la excedencia por un año, una medida que según el club se debe mayoritariamente a motivos económicos.

Así, los motivos de la baja afluencia de público en el feudo azulgrana son varios: desde los malos resultados del equipo a la caída del turismo que visita Barcelona, pasando por el desencanto por la marcha de Leo Messi, las dificultades económicas que están pasando muchas familias y el temor a las aglomeraciones a causa de la pandemia.

La esperanza es que el ilusionante regreso de Ansu Fati, con gol incluido en los 10 minutos que jugó ante el Levante, eleve los números y ponga en jaque el máximo aforo permitido por la pandemia.

A continuación, las cifras de público en el Camp Nou partido a partido:

- 15/08, Liga ante Real Sociedad: 15.280 abonados piden entrada y 20.384 aficionados acuden al partido en un aforo máximo permitido de entre 20.000 y 22.000

- 29/08, Liga ante Getafe: 19.136 abonados piden entrada y 26.534 aficionados acuden al partido en un aforo máximo permitido del 30%

- 14/09, Liga de Campeones ante el Bayern: 31.213 abonados piden entrada y 39.737 aficionados acuden al partido en un aforo máximo permitido del 40%

- 20/09, Liga ante el Granada: 23.617 abonados piden entrada y 27.097 aficionados acuden al partido en un aforo máximo permitido del 40%

- 26/09, Liga ante el Levante: 27.429 abonados piden entrada y aficionados acuden al partido en un aforo máximo permitido del 40%.