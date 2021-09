Poca afluencia y pandemia casi olvidada en las municipales de Portugal

EFE/EPA/ANDRE KOSTERS

Lisboa, 26 sep (EFE).- Las primeras horas de las elecciones municipales en Portugal dejan pocas colas y una afluencia inferior a hace cuatro años, aunque los portugueses no creen que la pandemia sea ya un factor determinante en el país, con una alta tasa de vacunación y a punto de levantar la mayoría de las restricciones.

Sólo un 20,94 % de los más de 9,3 millones de ciudadanos llamados a decidir el futuro de sus municipios se acercaron a las urnas en las cuatro primeras horas de votación, hasta mediodía (11:00 GMT), por debajo del 22,1 % de 2017.

Entonces la abstención final ya llegó al 45 %, por lo que los augurios, por ahora, no son buenos.

En el centro de Lisboa, la votación era rápida en muchos colegios electorales, donde apenas se registraban colas a pesar de que el día amaneció soleado.

LA PANDEMIA, CASI OLVIDADA

Con el 85 % de la población lusa con la pauta completa y el reciente anuncio del primer ministro, el socialista António Costa, de que se levantarán las mayoría de las restricciones, los portugueses no creen que la pandemia pueda tener un efecto importante sobre la participación.

"La ciudad tiene vida normal, por eso no es un gran obstáculo. creo que si la gente no viene a votar es más por un descontento general por otras situaciones", señala a EFE Pedro Martins, antes de depositar su voto en el barrio de Santa Maria Maior.

Lo mismo opina Teresa Almeida, que vota en Santo António, otro céntrico barrio de la capital: "La gente ya se ha habituado a ir a los sitios con mascarilla y tomar precauciones".

"Tenemos un déficit de democracia, la gente no sabe qué es votar, no entienden para qué vienen a votar y a veces hay mucha abstención", añade la votante.

En el mismo barrio, otro elector, Pedro Costa, explica que dentro del colegio electoral todo el mundo cumple las reglas de seguridad ante el coronavirus y lamenta que la afluencia pueda ser baja.

"Creo que las personas deberían tomarse estas elecciones en serio, hay mucho en juego, no sólo para los Ayuntamientos sino también a nivel de política nacional", dice.

En los colegios, los votantes deben acudir con mascarilla, utilizar su propio bolígrafo para marcar su voto en las papeletas si es posible y mantener la distancia social con el resto de personas.

Cada vez que alguien utiliza una cabina de voto, un empleado la desinfecta antes de que llegue el siguiente.

APELO AL VOTO

Durante la mañana acudieron a votar los principales candidatos y figuras políticas del país, con un mensaje en común: apelar al voto.

"Es un momento particularmente significativo en la vida del país y por tanto hay un deber añadido de que participemos todos", señaló el socialista Costa, cuyo partido se erige en los sondeos como el vencedor de estos comicios.

El presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, recordó que los poderes locales serán los responsables de "gastar gran parte del dinero de los presupuestos y de los fondos europeos" para hacer frente a la situación económica y social tras la pandemia, por lo que considera "difícil de entender" que haya personas que no voten.

Los sondeos prevén una victoria socialista a nivel nacional y continuidad en las principales ciudades, con la reelección de los alcaldes de Lisboa, el socialista Fernando Medina, y de Oporto, el independiente Rui Moreira.

Las urnas, donde se decidirá el destino de 308 municipios, estarán abiertas en estos comicios una hora más de lo habitual.

Las primeras proyecciones de resultados se conocerán a partir de las 21.00 horas (20.00 GMT), al cierre de los colegios en el archipiélago de las Azores.