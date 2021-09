Pelosi dice que ley de infraestructuras en EEUU será aprobada, ve rebaja en plan de gasto social

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 26 sep (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, expresó su confianza el domingo en que el proyecto de ley de infraestructura de 1 billón de dólares se aprobará esta semana, pero mostró dudas sobre si presentarlo para su votación el lunes, como se había comprometido anteriormente.

"No puedes elegir la fecha, hay que ir cuando tengas los votos en un tiempo razonable y eso haremos", dijo. "Nunca voy a llevar un proyecto de ley que no tenga los votos", dijo al presentador del programa "This Week" de ABC News, George Stephanopoulos, dando marcha atrás frente a sus comentarios del viernes, en lo que dijo que lo presentaría el lunes.

"Permítanme decir simplemente que vamos a aprobar el proyecto de ley esta semana", dijo la líder demócrata.

La medida fue aprobada en el Senado con el apoyo de demócratas y republicanos el 10 de agosto, y ayudará a financiar proyectos de construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas y otros. También es clave para el éxito de la agenda económica del presidente Joe Biden.

Pelosi también dijo que es "evidente" que el mayor proyecto de ley de bienestar social y clima de Biden por 3.500 millones de dólares -cuyo costo masivo ha dividido al Partido Demócrata- podría reducir su tamaño.

Hasta ahora, los demócratas no han logrado un consenso sobre el calendario de los proyectos de ley.

Pelosi no abordó de forma específica cómo se superarán las divisiones dentro del partido, pero dijo que la cifra final para el paquete mayor será inferior a los 3,5 billones de dólares.

"Ese fue el número que nos enviaron el Senado y el presidente. Obviamente, con la negociación, tiene que haber algunos cambios, cuanto antes mejor, para que podamos construir nuestro consenso para seguir adelante", afirmó.

(Editado en español por Carlos Serrano)