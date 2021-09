Pedro marca, Reina para y el Lazio triunfa en el derbi ante Mourinho

EFE/EPA/Riccardo Antimiani

Roma, 26 sep (EFE).- Los españoles Pedro Rodríguez, con un gol del "ex", y Pepe Reina, con dos paradas de mérito en el tramo final, permitieron al Lazio imponerse por 3-2 al Roma del portugués José Mourinho en la edición número 155 del derbi de la capital, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A.

Una gran actuación de Pedro, que dejó al Roma en la última sesión de mercado al no contar para Mourinho, unida a un cabezazo del serbio Sergej Milinkovic Savic y a un tanto del brasileño Felipe Anderson tras una excelente asistencia de Ciro Immobile decidieron un derbi tenso, duro, polémico y jugado con altos ritmos.

La imagen del técnico del Lazio, Maurizio Sarri, mostrando a Olimpia, la águila símbolo del Lazio, a la curva norte, el sector más caluroso de la hinchada lacial, marcó un derbi en el que el cuadro "biancoceleste" logró reincontrarse con la victoria tres jornadas después.

El conjunto lacial salió con fuerza, decidido a revertir su momento negativo, y tras 19 minutos ya estaba por delante 2-0, gracias a un cabezazo de Milinkovic-Savic y a un perfecto derechazo de Pedro desde el límite del área tras una asistencia de Immobile.

Pedro, exjugador del Barcelona, celebró su gol al Roma, el club que le llevó a Italia el año pasado y que le dejó salir el pasado verano al no formar parte del proyecto deportivo de Mourinho.

Pero el Roma nunca dejó de luchar, compitió con orgullo y recortó distancias en el intento de cambiar la historia del encuentro. El brasileño Roger Ibañez devolvió esperanzas al cuadro romanista al borde del descanso, y su equipo tampoco se vino abajo tras el 3-1 de Felipe Anderson.

Un gran Nicoló Zaniolo lideró la reacción del Roma y consiguió el penalti que el francés Jordan Veretout transformó para subir el 2-3 al luminoso.

Faltaban veinte minutos y los hombres de Mourinho lo dieron todo en busca de la igualada, pero se toparon con un gran Pepe Reina, protagonista con dos grandes paradas para contestar a Zaniolo y al uzbeko Eldor Shomurodov.

El 3-2 final premió al Lazio de Sarri, que se colocó sexto, con once puntos, a uno del Roma de Mourinho, que pese a salir derrotado en el resultado, pudo quedarse con una actuación de gran orgullo.

Mourinho reunió a sus jugadores en el terreno de juego al acabar el cruce precisamente para darles ánimo, antes de pedirles recibir los aplausos de sus aficionados.