Paz Padilla cumple 52 años

Paz Padilla ha conseguido reinventarse y es ejemplo de sacrificio, de no parar, de no rendirse y de saltar todas las piedras que la vida le ha puesto en su camino. Después de sufrir uno de los varapalos más grandes y horrendos de su vida con el fallecimiento de su marido el año pasado, la presentadora ha salido a flote por tener esa fortaleza en su interior.



Hoy, Paz cumple 52 años y lo hace estando en uno de sus mejores momentos profesionales. Llenando los escenarios con su espectáculo 'El humor de mi vida' y habiendo batido récord de ventas con el libro que tiene el mismo título que su obra de teatro, la humorista se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos del momento.



Además de su faceta como actriz y escritora, Paz es una mujer muy activa en las redes sociales, donde muestra cómo es su día a día y donde vemos que no para ni un solo minuto del día. Y es que todavía no entendemos cómo saca tiempo para tantos compromisos laborales como tiene, ya que también sigue al frente de 'Sálvame Diario' y ha estado presentando en verano 'La última cena'.



Junto con su hija, Anna Padilla, lleva la marca de ropa que han creado 'No ni na' que está siendo viral en reds sociales y que va viento en popa... Una mujer todoterreno que está aprovechando sus días y su vida como nunca antes. Por eso hoy queremos felicitarla por todo lo alto y desearle un cumpleaños de lo más feliz.