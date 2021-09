O.Próximo.- Al menos cuatro palestinos muertos en enfrentamientos con el Ejército israelí en Cisjordania

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Al menos cuatro palestinos han muerto en la madrugada de este domingo en enfrentamientos con el Ejército de Israel, registrados durante una operación puesta en marcha para detener a miembros de una célula de Hamás.



Las fuerzas israelíes han llevado a cabo redadas en cinco localidades de Cisjordania, después de días de vigilancia, que se han saldado con la detención de varias personas y en las que se han registrado tiroteos.



Según ha explicado uno de los portavoces del Ejército de Israel, Ran Kohav, la operación comenzó antes de la medianoche, con el arresto de un palestino que iba armado en Yenín y que no opuso resistencia. Tras esto, ha detallado Kohav, se han llevado a cabo redadas en Burqin, Qabatiya y Beit Anan, según ha recogido 'The Jerusalem Post'.



El Ministerio de Salud palestino ha confirmado la muerte de Osama Sobah, de 22 años, después de recibir disparos en Burqin. Según la información recogida por la agencia de noticias Wafa, llegó al Hospital Ibn Sina en estado crítico.



Otros tres palestinos armados han muerto en enfrentamientos en Beit Anan. Medios palestinos también han informado de choques en Beit Fajjar y Hebrón.



"Esto era una célula de Hamás, una que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo", ha incidido Kohav, que no ha rechazado la posibilidad de que Hamás lance cohetes contra Israel en represalia.



Por su parte, un portavoz de Hamás, Abdel Latif al Qanu, ha señalado que "la sangre de los mártires de Jerusalén y Yenín continuará alimentando la revolución de nuestro pueblo contra el ocupante y una determinación renovada de desarraigarlo y barrerlo de nuestra tierra".