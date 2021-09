Míchel: "Nervios y ansiedad, porque las derrotas se van acumulando"

El entrenador del Getafe, Jose Miguel Gonzalez "Michel", durante el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Santander de este domingo en el estadio Benito Villamarín. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 26 sep (EFE).- José Miguel González 'Míchel', entrenador del Getafe, cree que su equipo es víctima en este inicio liguero, en el que aún no ha puntuado tras siete jornadas, de "la historia de siempre", que llegan "los nervios y la ansiedad, porque las derrotas se van acumulando" hasta generar "una situación confusa".

"No sé si realmente somos tan malos. Hemos perdido de todas las maneras, la mayoría de las veces jugando bien. Hoy hemos puesto el partido en el camino que quería el Betis. Teníamos que haber hecho el partido más largo", ha resumido Michel la derrota (2-0) en el Benito Villamarín.

El técnico madrileño ha asegurado que "en absoluto" piensa "en una destitución", puesto que su "intención es no bajar los brazos, aunque siete derrotas consecutivas son muy llamativas"; pero está dispuesto a "buscar alternativas" para demostrar que los azulones no son "tan malos como para tener estos números".

Michel ha admitido la superioridad de un rival que "ha encontrado todas las soluciones que el partido requería", ya que se ha "aprovechado de errores que no te puedes permitir", aunque sus futbolistas tienen el atenuante de que "no es fácil levantar el ánimo en esta situación".