México.- Feministas rebautizan la glorieta de Colón de Ciudad de México como glorieta de Las Mujeres que Luchan

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un grupo de feministas y madres de víctimas de feminicidio y desaparición han rebautizado este sábado la glorieta en la que se levantaba la estatua de Cristóbal Colón en Ciudad de México y han rebautizado el lugar como glorieta de Las Mujeres que Luchan.



Además, las activistas han erigido en el lugar donde estaba la estatua de Colón una figura de una mujer con el puño en alto en honor a quienes luchan por hacer justicia frente a estas violencias, informa el diario mexicano 'La Jornada'.



Acompañadas de familiares de personas desaparecidas, las activistas pintaron sobre las vallas metálicas que rodeaban el pedestal la leyenda "Glorieta de las mujeres que luchan" y, con la ayuda de una escalera, colocaron una escultura de madera pintada de morado que representa la silueta de una mujer con el puño en alto.



En redes sociales, los colectivos feministas promotores de la iniciativa explicaron que "una vez que esta glorieta quedó libre, la tarea era decidir quién la sustituiría. La jefa de gobierno dijo que habría una consulta pública para decidirlo. Esto no sucedió".



"Es público el escándalo que devino del intento de imposición de una figura que no representaba nada ni a nadie y la cancelación de su colocación y el compromiso posterior de rehacer el procedimiento, ésta vez bajo la supervisión de un comité artístico y mujeres indígenas. Esa decisión está en sus manos. Ustedes decidan la figura, nosotras renombramos la glorieta", han argumentado.



Al margen de cuál sea la decisión final del gobierno de Ciudad de México, "este lugar es desde ahora la Glorieta de las Mujeres que Luchan y estará dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado la violencia, la represión, y la revictimización por luchar contra las injusticias".



El sitio, han apuntado, debe ser "un espacio dedicado a las Mujeres Buscadoras y Rastreadoras de los cuerpos que la violencia de Estado nos ha arrebatado; a las Madres que Luchan por Justicia para sus hijas víctimas de feminicidio y sus hijxs desaparecidxs y que al hacerlo son violentadas; a las Mujeres Defensoras del Agua y del Territorio asesinadas, presas y agredidas por luchar por la vida".



De igual forma, el propósito es homenajear y reconocer "a las Mujeres Afromexicanas invisibilizadas y las Mujeres de los Pueblos Originarios que defienden su tierra y construyen realidades alternativas con justicia, paz y dignidad; a las Estudiantes Indígenas que defienden la educación rural y el derecho a una vida de servicio digno a sus comunidades, a las Mujeres históricas y rebeldes que han sido borradas; a las Mujeres Zapatistas, Mujeres Defensoras de Derechos Humanos".



La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 6 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, que la estatua de Cristóbal Colón finalmente no regresaría al Paseo de la Reforma y en el lugar se colocará una estatua en honor a la mujer olmeca a cargo del artista Pedro Reyes, en reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios.



La estatua de Colón será reubicada en el Parque América bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una vez concluyan los trabajos de restauración.



La máxima responsable de Ciudad de México ha destacado que no se trata de eliminar la historia de la llegada de los españoles a América, sino de reconocer a las civilizaciones que siempre han existido en territorio mexicano.



La estatua de Colón fue retirada el 10 de octubre de 2020 de la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas paseo de la Reforma y Morelos con la intención de rehabilitarla y preservar el patrimonio cultural.