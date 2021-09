México.- El Gobierno asegura que no hay planes de trasladar los restos de Hernán Cortés de México a España

El PP cree que el Ejecutivo parece avergonzarse de la figura del conquistador en lugar de sentirse orgulloso



El Gobierno no tiene planes de proceder al traslado a España de los restos mortales de Hernán Cortés, que actualmente se encuentran en México, pese a que la figura del conquistador ha sido objeto de críticas en este país, incluido su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido cuestionando el legado colonial español.



Así lo ha hecho saber el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el PP en el Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso Europa Press en la que, con motivo del 500 aniversario de la fundación de Ciudad de México por Cortés --que se celebró en agosto-- se interesaban por conocer qué se estaba haciendo para defender el legado del conquistador.



Los de Pablo Casado afearon al Gobierno haber escondido "esta gesta" y le acusaban de no haber sido "capaz de defender el papel de España en la construcción de América", del que hay que sentirse "orgullosos" y no "avergonzarnos".



Por ello, el PP preguntó al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las medidas que estaba realizando para "contrarrestar posiciones francamente hostiles, como la del presidente de México, que atacan la figura y el legado de Hernán Cortés" así como qué estaba haciend el Gobierno "para promocionar e impulsar el importante papel" de España "en el nacimiento y desarrollo de América".



TRAER DE VUELTA LOS RESTOS DE CORTÉS



Igualmente, y de forma más concreta, los 'populares' preguntaron a Exteriores si había estudiado "traer de vuelta a España los restos de Hernán Cortés", que se encuentra enterrado en la iglesia Jesús Nazareno de Ciudad de México.



En defensa de este punto, lamentan que se permita como país que "uno de los personajes más relevantes de nuestra historia permanezca escondido y tratado con absoluto desprecio como muestran las declaraciones de diversas autoridades mexicanas que insultan y degradan su memoria" y que no quieren que el conquistador, "al que no reconocen ningún mérito, siga enterrado en México".



En su respuesta, el Ejecutivo se ampara en "la necesidad de cuidar los lazos comunes y respetar los debates propios" y aclara que "no está en la agenda ni de España ni de México el trasladar los restos de esta gran figura que nos une a ambas naciones".



Asimismo, asegura que la Embajada en México, junto con el Centro Cultural de España en la Ciudad de México, "lleva desde 2019 participando en multitud de eventos y actos relacionados con la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México", que se conmemoró el pasado 13 de agosto.



EL GOBIERNO CONSIDERA "DEBATES INTERNOS" LAS CRÍTICAS



"La Embajada, a través del Centro Cultural, ha participado en múltiples actividades, siempre con la preocupación de que no se pierda ni se desfigure el relato histórico de la presencia de España en América, pero también intentando no interferir en los debates internos que surgen desde dentro de la propia sociedad mexicana", se defiende el Gobierno en su respuesta, fechada el 7 de septiembre.



Desde su llegada al poder en 2018, López Obrador ha usado el pasado común entre los dos países para criticar a España. El mandatario mexicano envió en marzo de 2019 una carta al Rey Felipe VI reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".



En octubre de 2020, con motivo del Día de la Hispanidad, volvió a pedir a España que se disculpara, argumentando que la conquista como fuerza "civilizadora" de América es solo "una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo".



Durante su visita a México en noviembre pasado, la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dejó claro que el Gobierno no tiene intención de disculparse, apostando en lugar de ello por "construir sobre el pasado, pero mirando al futuro". Sus palabras no gustaron a López Obrador, que lamentó que "hay países que mantienen todavía afanes colonialistas".



DECLARACIONES DE LÓPEZ OBRADOR



El mandatario mexicano ha insistido en sus críticas en los meses siguientes y también volvió a arremeter contra el legado español en México durante los actos de conmemoración del quinto centenario de la caída de Tenochtitlán a manos de las tropas comandandas por Hernán Cortés el pasado agosto.



"¿Trajeron civilización a la tierra que Cortés bautizó como la Nueva España? ¿Valieron la pena tantas muertes? ¿Tanto pueblo arrasado, saqueado y quemado? ¿Tantas mujeres violadas? ¿Tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés?", planteó López Obrador, para quien "no hay justificación alguna ante tan terrible desgracia".



Esta misma semana ha vuelto a poner en tela de juicio los beneficios que para México supuso la llegada de los conquistadores. El mandatario criticó a las "élites" españolas, que con su "arrogancia" e "ínfulas de superioridad" continúan defendiendo que llegaron para "civilizar" al país, cuando lo que trajeron fue "la viruela".



México "se creó hace miles de años" y en el país "florecieron grandes civilizaciones y grandes culturas", sostuvo López Obrador. Tras reconocer como "adelantos" traídos al país "universidad" o la "imprenta", incidió es que "cuando llegaron los conquistadores lo que es México hoy contaba con 16 millones de habitantes y tres siglos después México apenas tenía 8 millones porque se trajo la viruela".