Los cortes que mejor ensalzan las texturas naturales

MADRID, 26 (CHANCE)



Una forma de realzar tu identidad es resaltando la textura natural de tu pelo. Siempre nos gusta lo que no tenemos, pero eso no significa que no amemos lo que somos. Sácale partido a tu imagen y destaca huyendo de copiar a nadie. Estos looks son solo inspiración para que te atrevas a hacer tu tendencia.



Curly bob para melenas con un rizo muy pequeño



Esta forma de llevar el bob puede parecer un poco dramática, pero es la mejor forma de sacarle partido a esos rizos afro con un toque de máxima modernidad. "La silueta de este bob se consigue no creando capas, sino dejándolo de forma entera. El pelo cuando es muy rizado del tipo 3 o 4, toma este volumen tan rotundo que nosotros ayudamos a perfilar. Córtate un flequillo, más largo o más corto para acabar de hacerlo aún más cómodo y cool.", asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).



Pelo encrespado: el grunge vino a salvarnos



Tanto si tienes el pelo teñido, rizado o si simplemente vives en una zona húmeda, sabes lo que es luchar contra el frizz. "Las texturas naturales son una de las tendencias del momento porque en lo que se insiste es en ser uno mismo, honesta y auténticamente. El crespo, cuando el corte es el acertado, transmite sensación de libertad y un toque de rebeldía como sucedía en los noventa con el grunge. Una opción válida para bobs, shags... y cualquier corte que elijas.", sugiere Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.



Super lacio: las melenas minimalistas son cool



Las líneas simples son tendencia y si tu pelo tiende a ser liso, no lo veas como un inconveniente, sino como una oportunidad.



"Las melenas lacias y con poco cuerpo también tienen looks de tendencia que les favorecen. Los bobs peinados hacia un lado con una horquilla o bien con la raya por la mitad son una opción. Para las amantes de las melenas largas, una forma de hacerlas favorecedoras es recurriendo a las diademas lujosas o bien a un flequillo que contrarrestará el exceso de peso. Y si te gusta el pelo corto, decídete por un pixie con un flequillo cortito.", recomienda Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.



Rebeldía que no necesita control



Si tu pelo tiende a tomar mucho volumen y es un indomable, existen cortes que lo enfatizan, pero también complementos. "Para las melenas largas, capas a partir de la barbilla. Los bobs personalizados con tu rostro como los rectos, despeinados... También los pixies o, incluso, los buzz cut. Podemos restar cuerpo cortando capas invisibles, realizar tratamientos que lo domen como aquellos con queratina, pero también recurrir a recogidos y bandanas. Trenzas, dobles moños, semirrecogidos altos, pinzas y pañuelos para los días más complicados.", comenta Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).