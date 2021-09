Libia.- La milicia de Haftar deja en libertad a un exministro del Gobierno paralelo de Libia tras 4 años preso

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La milicia del general Jalifa Haftar, alineado con las antiguas autoridades asentadas en el este de Libia, ha liberado al exministro de Interior del Gobierno paralelo del este del país, Omar Al Sinki, después de haberlo retenido durante cuatro años en una prisión, según recoge el diario 'The Libya Observer'.



Al Sinki fue capturado en Benghazi el 13 de noviembre de 2017, y a su familia no se le comunicó su paradero o estado durante al menos dos años y medio después de la detención, según ha denunciado una organización humanitaria citada por el medio libio.



El país africano cuenta desde marzo con un nuevo Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada por Haftar y tras un proceso de conversaciones que incluyeron un acuerdo de alto el fuego.



El propio Haftar mostró en febrero su apoyo al Gobierno de unidad, encargado principalmente de aprobar los Presupuestos y organizar las parlamentarias y presidenciales, y se mostró a favor de una "alternancia pacífica y democrática de poder".



Sin embargo, el pasado mes de agosto, Haftar afirmó que sus fuerzas "no están sometidas a ninguna autoridad", en un aparente golpe a este Gobierno de unidad.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 24 de diciembre. Con estos comicios se esperaba dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.