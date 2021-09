La actriz Bárbara Mori incursiona como directora con un filme sobre la niñez

Fotografía cortesía de Phomoamc de la actriz uruguaya naturalizada mexicana Bárbara Mori, durante una conferencia de prensa el 13 de abril de 2021 en la capital mexicana (México). EFE/Phomoamc SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- Tras 25 años de carrera como actriz, Bárbara Mori comienza su camino como directora con el cortometraje "Más fuerte que el miedo", un proyecto basado en su niñez y con el que busca combatir la violencia infantil.

"En la pandemia escribí un guión, tenía muchas ganas de dirigir desde hace muchos años, yo estudié dirección de cine en la New York Film Academy y de ahí me dieron ganas de escribir mi historia", relató a Efe la actriz.

Mori (Montevideo, Uruguay, 1978) fue la cara de la campaña de "Cero violencia contra la mujer" que impulsa año con año el Festival de Cine de Guanajuato.

En dicho espacio la actriz de "Rubí" (2004) pudo presentar "Más fuerte que el miedo", su primer proyecto de dirección que funciona como un preámbulo a lo que será su primer largometraje.

En este se observa a dos niñas que juegan a la familia adentro de una jaula abierta, a manera de metáfora, en un muelle frente al mar.

Las historias que plantean las pequeñas en sus imaginarios confrontan al espectador al doloroso y violento contexto que viven en sus casas, hablan de una madre que es golpeada y un padre alcohólico y violento, pero todo desde la mirada infantil.

"Este proyecto está muy angelado, cuando llegamos al lugar de grabación yo no sabía que habría una jaula y cuando la vi dije, ¡Dios mío! esto me lo mandaron, es perfecto para la historia que estamos contado", relata.

Según considera, la jaula simboliza la visión del padre de las niñas que las contiene a ellas, que en su vulnerabilidad infantil no pueden escapare.

"Estás tan pequeñito que es como una prisión, esa persona te está enseñando lo que es el mundo desde su mirada, te lastima tanto y a la vez no puedes salir de ahí pero al mismo tiempo podrías irte corriendo", comenta.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Sarasvati Herrera, que ha trabajado en filmes como "La Mami" (2019) o "Esto no es Berlín" (2019), y la producción estuvo en manos de su pareja, el productor y director Fernando Rovzar, quien ha participado en proyectos como "Monarca" (2019) o "Mentada de padre" (2019).

Adaptarse al rol de directora no le fue nada complejo, pues considera que a lo largo de su carrera le ha gustado involucrarse en muchos ámbitos de la producción que trascienden la parte actoral y describe su personalidad como la de alguien "perfeccionista".

"Me sentí como un pez en el agua", aseguró la actriz.

UN MENSAJE CONTRA LA VIOLENCIA

Unos años atrás Mori decidió abrirse y contar los fuertes episodios de violencia que sufrieron ella y sus hermanos en su niñez a manos de su padre.

"El largometraje tiene bastantes cosas de ficción que yo no viví, tiene cosas basadas en mi infancia pero no es mi biografía", subraya.

La actriz, quien a sus 43 años es abuela de la pequeña Mila Mayer Subtil, espera mandar un mensaje de fortaleza para quienes son víctimas de las situaciones por las que ella atravesó y espera que su trabajo contribuya a que este tipo de historias cesen.

"La película toca la violencia infantil, pero en general habla de la violencia y con la pandemia se ha exacerbado muchísimo, estoy contando esto porque creo que puede hacer la diferencia, intento que aquellos que están viviendo esto vean que puede haber una luz en el camino", comenta Mori.

Debido a la pandemia la actriz ha visto cómo algunos de sus proyectos se han mantenido en pausa, entre ellos la película "Tú eres mi problema", de Álvaro Curiel y que se grabó durante estos tiempos convulsos en Baja California Sur.

Además, la actriz recibió muy buenas críticas de su más reciente película "Todo lo invisible" (2020) y está por cerrar contrato para un filme del que no puede adelantar nada.