Hiba Abouk confirma su embarazo con este espectacular estilismo en San Sebastián

26-09-2021



MADRID, 26 (CHANCE)



Hiba Abouk ha desfilado por la alfombra roja del Festival de San Sebastián luciendo su tripita de embarazada. La actriz, que aunque no ha confirmado nada, no puede ocultar su avanzado estado y se ha mostrado de lo más feliz ante las cámaras que estaban en las inmediaciones. Este es el segundo embarazo para la intérprete, que ya tiene un hijo con el futbolista del Paris Sant Germain, Achraf Hakimi.



La revista 'Semana' publicó en primicia hace unas semanas la noticia de que Hiba, que tiene un niño de un año llamado Amín, podría estar esperando su segundo hijo con el futbolista Achraf Hakimi. Una noticia que la actriz, que acaba de volver a la televisión con la serie 'Madres', ni confirmó ni desmintió, pero que hoy no hemos podido evitar preguntarnos al ver el outfit que ha elegido para presentar en el Festival de San Sebastián uno de sus últimos proyectos.



Y es que no entendemos por qué la actriz está teniendo tanta discreción a la hora de zanjar de una vez por todas los rumores que hay sobre su embarazo... aunque siempre ha sido muy celosa de su vida privada, ni en redes sociales ha publicado nada. Con lo cual entendemos que quiere llevar en el más absoluto secreto su segundo embarazo.