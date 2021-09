Fútbol/Primera.- (Crónica) Real Sociedad, Betis y Falcao van en serio

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad superó (1-0) al Elche este domingo para colocarse a un punto del líder Real Madrid en la séptima jornada de LaLiga Santander, mientras que el Rayo Vallecano sigue en zona europea con la pegada de Falcao, el Real Betis tumbó (2-0) a un Getafe que no levanta cabeza y Osasuna venció en Mallorca.



El cuadro 'txuri-urdin' sacó el triunfo ante un Elche de nuevo competitivo pero sin gol por mucho refuerzo que haya conseguido. Perdonaron Lucas Pérez y Benedetto, y el dominio local en el Reale Arena terminó dando sus frutos aunque con un regalo visitante. Enzo Roco volvió a quedar señalado atrás y Oyarzabal no falló.



Los de Imanol Alguacil encontraron el gol cuando las piernas ya no respondían y se ven segundos en la tabla a solo un punto de la cabeza. Mientras, el Rayo defendió también su posición en la zona noble con la firma de nuevo de Falcao, en el 3-1 ante el Cádiz, quien lleva tres goles en apenas 80 minutos jugados con la franja.



El colombiano participó también en el 1-0 de Álvaro García a los nueve minutos. El Cádiz no estuvo fino atrás y el Rayo generó peligro por bandas, con el pero del balón parado en el 1-1 de Haroyan. Los de Cervera dejaron suelto al 'Tigre' Falcao, que ganó la partida al primer palo para rematar el 2-1. El Rayo mejoró incluso en el segundo tiempo y rubricó con autoridad su tercera victoria seguida, con el 3-1 de Isi, para ponerse quinto con 13 puntos. Los gaditanos se quedan con seis puntos.



Otro que va en serio es Fekir y un Betis que funciona y golpea en tromba. Willian José hizo el doblete que sonrojó a un Getafe inoperante y que se queda como el único equipo sin puntuar. Los de Míchel se vieron superados por todos los flancos, con Fekir repartiendo juego. Pese a las rotaciones pensando en semana europea, los de los de Pellegrini aprovecharon la necesidad y dudas de un Getafe que cuando quiso ir a por el empate fue castigado.



Además, en sesión matinal, Osasuna dejó otro buen partido a domicilio, esta vez en Mallorca, para verse pegado a Europa con 11 puntos, a uno de Barça y Betis. Los de Jagoba Arrasate sacaron el triunfo en el minuto 88 con un gol de Javi Martínez, después de que los baleares remontaran un primer tanto de Cote.



Tras la goleada encajada ante el Real Madrid, el Mallorca supo reponerse de otro mal inicio ante los navarros, y poner el 2-1 con Dani Rodríguez y Fer Niño. Iñigo Pérez hizo un golazo para los 'rojillos' y el partido perdió ritmo hasta que se animó ya casi en el descuento. El triunfo voló de Mallorca, con la amargura de que también lo hizo un penalti que revisó el VAR.