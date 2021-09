Fútbol.- Paco López: "Nos hemos equivocado en todo"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante, Paco López, reconoció que se equivocaron "en todo" este domingo en la derrota (3-0) ante el Barça en el Camp Nou, desde su planteamiento para hacer frente a un rival peligroso, al tiempo que apeló al trabajo como única solución.



"Nos ocupa mucho tratar de darle la vuelta a que no hemos ganado, hoy no es un ejemplo, hemos estado muy mal. El Barça ha sido muy superior, nos hemos equivocado en todo, desde nuestras decisiones", dijo en rueda de prensa.



"Si al Barça no decides bien en qué zona le puedes hacer daño, hemos estado muy separados, llegando tarde, por ese mal planteamiento", añadió, un Paco López consciente de que tienen que trabajar para lograr ya el primer triunfo del curso.



Por ello, el técnico 'granota' explicó que tienen que levantarse y pensar en el próximo domingo. "Ha sido una primera parte de las peores que le he visto al Levante en cuatro años que llevamos. Tenemos que seguir trabajando, no hay otro camino. Insistir en mejorar y no hay otro plan", afirmó.



"Hoy estamos fastidiados pero la gente competitiva lo que hace es levantarse de situaciones difíciles, que todavía no hemos ganado y desde la actitud positiva, y el domingo tenemos tres puntos importantes", terminó.