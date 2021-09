Fútbol.- Barça, Atlético, Real Sociedad y Alavés siguen firmes en la Primera Iberdrola y el Real Madrid no arranca

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Alavés Gloriosas mantienen su pleno de victorias en el arranque de la Primera Iberdrola 2021-2022, mientras que el Real Madrid continúa sin arrancar y tampoco pudo sumar tres puntos tras la disputa este fin de semana de la tercera jornada.



El actual campeón continúa firme y sin dar demasiadas opciones a sus rivales. En esta ocasión, la víctima fue el Valencia, al que las blaugranas golearon por 8-0 en el Johan Cruyff, con cinco goles entre el minuto 23 y el 32. Alexia Putellas firmó tres tantos, uno de ellos de muy bella factura, dos la nigeriana Oshoala, y uno Mariona Caldentey, Martens y Graham Hansen.



Por su parte, no se desengancha de momento en este comienzo liguero un Atlético de Madrid que se está mostrando muy competitivo y que se llevó los tres puntos de su visita al Sporting Huelva, al que derrotó por 0-3 para sumar ya nueve puntos y todavía sin encajar. Media hora bastó a las visitantes para sentenciar el duelo con goles de Ludmila, de Maitane López y de Mayra Ramírez en propia puerta.



También con pleno de victorias se encuentra la Real Sociedad, que derrotó con trabajo al Sevilla por 2-0, ya que no hizo el 1-0 hasta el minuto 62, con un tanto en propia puerta de Nicart. A falta de un cuarto de hora sentenció Sonia Franssi.



Finalmente, el cuarteto de equipos que han ganado todo hasta el momento se encuentra el Deportivo Alavés Gloriosas, que se llevó por 2-0 (Ohale y Naima García) el duelo de recién ascendidos ante el Villarreal.



Tras estos conjuntos, con seis puntos, se sitúan el Athletic Club y el Madrid CFF, que se impusieron en sus respectivos derbis a la SD Eibar (1-2), con gol en el 89 de Yulema Corres, y al Rayo Vallecano (4-2), mientras que el Levante, otro de los candidatos a estar arriba, está con uno menos después de empatar a un gol con el Betis en casa.



En cambio, quien no consigue todavía arrancar en este comienzo de la Primera Iberdrola es el Real Madrid, actual subcampeón, que todavía no sabe lo que es ganar después de empatar a un tanto en su visita a la UD Granadilla Egatesa Tenerife. Un gol en propia puerta de Patricia Gavira en el 85 salvó a las madridistas que caían desde el 24 por un tanto de Ange Koko.