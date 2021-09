Equipo de Europa tiene el control al dominar la Laver Cup de tenis por 11-1

El recién coronado campeón del US Open, el ruso Daniil Medvedev, superó al canadiense Denis Shapovalov 6-4, 6-0 en la Laver Cup 2021 de tenis este sábado para que el equipo de Europa continuara su marcha hacia un cuarto título consecutivo.

La victoria de Medvedev sobre el Shapovalov, del equipo resto del mundo, le valió dos puntos y le dio a los europeos una enorme ventaja de 11-1 de cara a los partidos finales del domingo en el Boston Garden Arena.

El equipo de Europa necesita solo dos puntos más para ser declarado ganador.

"Jugué un tenis increíble, especialmente en el segundo set", dijo Medvedev. "No sabía qué esperar porque después del US Open, no jugué durante una semana y media. Vine aquí, practiqué todo lo que pude los últimos tres días. No golpeé muchas bolas pero, sorprendentemente, me sentía bien".

A menos que suceda un milagro, el equipo de Europa está en camino de reclamar su cuarto título consecutivo después de victorias anteriores en 2019 (Ginebra), 2018 (Chicago) y 2017 (Praga).

La Laver Cup enfrenta a seis de los mejores jugadores europeos contra seis de sus homólogos del resto del mundo. El evento se juega durante tres días. Cada día se juegan cuatro partidos, tres individuales y uno de dobles, y el primer equipo que alcanza los 13 puntos es declarado ganador. Cada victoria valdrá tres puntos el domingo.

A principios de este mes, Medvedev capturó su primer título importante en el US Open con una victoria por 6-4, 6-4, 6-4 sobre el serbio Novak Djokovic, frustrando las esperanzas del serbio de convertirse en el primer ganador de un Grand Slam en un año calendario desde 1969.

En otros partidos individuales del sábado, el alemán Alexander Zverev, campeón olímpico de Tokio-2020, le ganó dos puntos al estadounidense John Isner al vencerlo por 7-6 (7/5), 6-7 (6/8) y 10-5 y el griego Stefanos Tsitsipas detuvo al australiano Nick Kyrgios en sets corridos de 6-3, 6-4.

