El Nápoles, líder; Mourinho pierde el derbi y el Juventus vence sin convencer

Roma, 26 sep (EFE).- El Nápoles confirmó su liderato con el pleno de puntos este domingo, al doblegar 2-0 al Cagliari, en una sexta jornada de la Serie A italiana en la que el Roma del técnico portugués José Mourinho perdió el derbi ante el Lazio (2-3) y el Juventus Turín venció 3-2 al Sampdoria, pero sin convencer, y perdió al argentino Paulo Dybala y el español Álvaro Morata por lesión.

El Nápoles regresó estadio Diego Armando Maradona más de dos semanas después, tras arrollar a domicilio al Udinese (0-4) y al Sampdoria (0-4), y confirmó su gran momento de forma. Se impuso con autoridad al Cagliari de Walter Mazzarri, técnico que logró grandes resultados precisamente con el cuadro napolitano entre 2009 y 2013.

Osimhen, el fichaje más caro de la historia del Nápoles, al pagar el cuadro sureño cerca de setenta millones de euros al Lille en 2020, volvió a ver puerta y desequilibró el choque a los diez minutos al aprovechar una asistencia del polaco Piotr Zielinski. El nigeriano suma ya cuatro goles en la Serie A y anotó un total de seis este curso, con su doblete al Leicester en la Liga Europa.

El propio Osimhen consiguió en la reanudación el penalti, por una falta del uruguayo Diego Godín, que Lorenzo Insigne transformó para el definitivo 2-0. La defensa "azzurra" cerró otro encuentro sin recibir goles y apenas concedió dos en seis jornadas.

Los hombres de Luciano Spalletti lideran la tabla con 18 puntos de 18 disponibles, dos más que el Milan, próximo rival del Atlético Madrid en la Liga de Campeones, que ganó el sábado al Spezia, y cuatro sobre el Inter, que empató 2-2 con el Atalanta.

Hubo espectáculo en el Olímpico romano, en el que el Lazio se impuso por 3-2 al Roma de Mourinho en un partido vibrante, intenso, duro y polémico. "Mou", que hasta este momento nunca había perdido la calma en su nueva etapa romanista, arremetió contra un arbitraje que consideró no a la altura del encuentro.

El Lazio triunfó con goles del serbio Sergej Milinkovic-Savic, el español Pedro Rodríguez y el brasileño Felipe Anderson ante un Roma valiente, que nunca dejó de luchar y que recortó distancia dos veces, con el 1-2 del brasileño Roger Ibañez y el 2-3 del francés Jordan Veretout, sin poder salir con puntos del derbi.

"El fútbol italiano ha mejorado mucho, a nivel de calidad de juego ofensivo y ganas de triunfar. El partido fue fantástico, pero lamentablemente el árbitro y el VAR no estuvieron a la altura del partido. Usted habla de la acción del segundo gol del Lazio, en el que en vez de ir perdiendo 0-2 podíamos empatar 1-1. El árbitro falló en el campo y el VAR también falló", dijo al acabar el encuentro, en declaraciones publicadas por el Roma.

"Fallaron los dos y esto es demasiado. También la segunda amarilla a (el brasileño Lucas) Leiva fue importante porque jugar con once contra diez sería importante", agregó.

Mourinho se quejó por un posible penalti a favor del Roma en la acción que provocó el 2-0 del Lazio, obra del "ex" Pedro Rodríguez, y por una posible doble amonestación no dada a Leiva. Eso sí, el penalti concedido a favor del Roma, a Nicoló Zaniolo, transformado por Veretout, también fue dudoso.

El programa dominical lo abrió el Juventus con un nuevo encuentro trabajado y una poco habitual debilidad defensiva "bianconera", algo que por tradición siempre fue su punto fuerte.

El equipo de Massimiliano Allegri venció 3-2 al Sampdoria con goles del argentino Paulo Dybala, Leonardo Bonucci y Manuel Locatelli, pero su victoria fue amargada por las lesiones musculares sufridas por la "Joya" y por el español Álvaro Morata.

El Juventus ya recibió diez goles en seis partidos, números que provocaron la furia de Allegri durante el encuentro, sobre todo en los últimos diez minutos, cuando Antonio Candreva recortó distancias para el Sampdoria hasta el 2-3.

El conjunto juventino, que necesitó cinco jornadas para sumar su primera victoria liguera, ocupa la novena plaza y está a diez puntos del Nápoles, líder.

En el programa del sábado, el Inter de Milán y el Atalanta, rivales del Real Madrid y del Villarreal en la Liga de Campeones, firmaron las tablas (2-2) en un intenso encuentro en San Siro, en el que los locales fallaron un penalti en el 88 y el VAR anuló el posible gol de la victoria a los visitantes, obra de Roberto Piccoli.

Sigue volando el Fiorentina, que se impuso por 1-0 al Udinese y se mantuvo pegado a los puestos de Liga de Campeones, con cuatro victorias y dos derrotas en seis jornadas, y el pequeño Empoli, que venció 4-2 al Bolonia y se colocó octavo, por delante del Juventus y a cuatro puntos de la zona de "Champions".

Andrea Montolivo