El cardenal hondureño crítica el maltrato a los haitianos en la frontera de EE.UU. y México

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 26 sep (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, criticó este domingo el maltrato a migrantes haitianos por parte de las autoridades de Estados Unidos en la frontera con México e invitó a ser "más humanos".

"Tenemos tantos cuadros tristísimos, esos centenares de hermanas y hermanos haitianos que pasan por nuestro país buscando algo mejor para ellos porque en su país no hay futuro ni hay esperanza", lamentó el cardenal en la homilía celebrada hoy en la Basílica Menor de Suyapa, en el oriente de Tegucigalpa.

Rodríguez afirmó que los haitianos "llegan a una frontera y son acosados como si fueran animalitos con personas a caballo, atemorizándolos y después empacándolos de vuelta para su país"

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha recibido fuertes críticas tras difundirse imágenes en las que agentes de la Patrulla Fronteriza subidos a caballo hostigan a migrantes e incluso los amenazan con látigos y correas en la frontera con México.

A Del Río, en el estado fronterizo de Texas (EE.UU.), llegaron este mes miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que atravesaban a pie el río Bravo y se concentraron en un campamento instalado debajo de un puente que conecta con Ciudad Acuña, en territorio mexicano.

Sin embargo, Estados Unidos aseguró el viernes que ya no quedan migrantes en ese campamento improvisado de la localidad de Del Río, por donde habían pasado desde el 9 de septiembre unas 30.000 personas, con hasta 15.000 el día que más hubo.

El cardenal hondureño, quien además es arzobispo de Tegucigalpa desde 1993, agradeció hoy también a la Diócesis hondureña de Danlí por apoyar a "estos pobres hermanos nuestros (haitianos), con gestos de verdadera humanidad".

LAS ELECCIONES EN HONDURAS SON UNA "OPORTUNIDAD"

Rodríguez, quien también ha sido secretario de la Conferencia Episcopal de Honduras y secretario general de la Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), abogó, asimismo, por el fin de la violencia en Honduras, considerado uno de los países más violentos en el mundo con un promedio de diez homicidios diarios.

“Qué tristeza que cada semana hay tantos muertos violentos, eso no viene de Dios”, enfatizó.

Por eso consideró que las elecciones generales del 28 de noviembre son una "oportunidad para edificar una nueva Honduras" e instó a los hondureños a orar para "votar por el bien, no por el mal".

Honduras tendrá el 28 de noviembre comicios generales para elegir al presidente y tres designados (vicepresidentes) de la República, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

Pero, según analistas, de los 15 candidatos en busca de la Presidencia de Honduras solamente cuatro (Libre (Libertad y Refundación); Nacional (en el poder); Liberal y Salvador de Honduras) tienen posibilidades de convertirse en el sucesor de Juan Orlando Hernández.