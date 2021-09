Dulanto: "El juego de Benzema es indescifrable"

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema. EFE/Kiko Huesca

Moscú, 26 sep (EFE).- El peruano Gustavo Dulanto, defensa central del Sheriff Tiráspol, comentó este domingo a Efe que el juego del futbolista del Real Madrid, Karim Benzema, es “indescifrable” al tratarse de un delantero que no se limita a pisar el área rival.

“El juego de Benzema es indescifrable. Me tocará marcarlo. Debo hacerme sentir, aunque primero tendré que agarrarlo”, dijo Dulanto, que viajará el lunes a Madrid junto al resto del equipo moldavo para enfrentarse al equipo blanco en el marco de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Dulanto, cuyo padre militó en la liga española (Mérida), admite que sigue de cerca desde hace muchos años el juego del delantero francés, máximo goleador de la liga española.

“Siempre me ha gustado el juego del gato Benzema. Espero estar a la altura como ante el Shakhtar”, señala el peruano sobre la victoria en la primera jornada ante el equipo ucraniano (2-0).

Aunque sufrió un golpe en un muslo durante un entrenamiento, será de la partida en el Santiago Bernabéu.

“Jugaré en Madrid aunque sea con una sola pierna. No me gusta perderme partidos”, señala, mientras es tratado por los fisioterapeutas de su equipo.

Es consciente de que el Real madrid está en racha. “Benzema y Vinicius cada vez se entienden mejor. Vi como voltearon al Valencia en cinco minutos y después golearon al Mallorca”, aseguró.

“Están jugando muy bien, pero, en cualquier caso, sabíamos de antemano la magnitud de jugar ante el Real Madrid”, señaló.

Sea como sea, no quiere ni oír hablar de “miedo escénico”. “Sabemos que somos el patito feo del partido y del grupo, pero estamos tranquilos. Nos costó llegar hasta aquí y no vamos a desaprovechar la ocasión. Jugaremos de igual a igual”, advirtió.

Recordó que el Sheriff ya demostró en el estadio del Estrella Roja, al que el equipo moldavo eliminó en la fase previa, que no le asustan los grandes escenarios.

“Demostramos ante el Estrella Roja que somos un equipo con carácter. Todos sabemos qué hinchada tienen los serbios. Confío en mis compañeros”, subrayó.

Contribuyó al ánimo del equipo la victoria ante los “mineros” del Shakhtar, partido en el que la pareja de centrales que forman Dulanto y el colombiano Arboleda no dio apenas opción a los delanteros brasileños del equipo de Donetsk.

“Somos un grupo unido. Era una oportunidad de demostrar al mundo que no es casualidad que nos clasificáramos para la 'Champions'. Sabíamos que ellos querían el balón y se lo dimos. Tenemos gente rápida para jugar al contraataque. El técnico acertó con el planteamiento”, comentó.

Su padre, Alfonso Dulanto, jugó en el Camp Nou ante el Barcelona cuando militó en el Mérida (1995-96), pero nunca llegó a pisar el Santiago Bernabéu.

“Le he preguntado, pero no se acuerda por qué no jugó. Yo siempre he soñado con jugar en las grandes ligas y en el Bernabéu. Estamos concentrados. Muy contentos de viajar a Madrid“, reconoce.