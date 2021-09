David Valldeperas posa en la alfombra roja del Festival de San Sebastián

26-09-2021 DAVID VALLDEPERAS. MADRID, 26 (CHANCE) Son muchas las veces que vemos el rostro de David Valldeperas en televisión, sobre todo cuando la cámara de 'Sálvame Diario' le enfoca en su taburete dirigiendo el programa en directo... También, ha habido ocasiones en las que se ha metido de lleno en el plató para contar una información que requería de una importancia suprema, pero pocas le hemos conocido de forma personal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Son muchas las veces que vemos el rostro de David Valldeperas en televisión, sobre todo cuando la cámara de 'Sálvame Diario' le enfoca en su taburete dirigiendo el programa en directo... También, ha habido ocasiones en las que se ha metido de lleno en el plató para contar una información que requería de una importancia suprema, pero pocas le hemos conocido de forma personal.



Nos hemos encontrado con David Valldeperas posando en la alfombra roja del Festival De San Sebastián como invitado. Radiante y con una sonrisa de oreja a oreja, el director de 'Sálvame Diario' nos confesaba que es muy fanático del cine: "Me encanta el cine y unos amigos me han invitado, disfrutando de Donosti".



El director de televisión nos ha contado qué le parece Ágatha Ruiz De La Prada como colaboradora de programas: "Hombre es maravilloso tener a Ágatha en nuestro equipo, es top en la moda y en la tele. Lo bueno que tiene Ágatha es que suelta todo lo que piensa y eso nos encanta".



Y es que ya han sido varios programas donde hemos visto a la diseñadora de moda en el plató del 'Deluxe', siendo sincera y enfrentándose a todos los colaboradores que haga falta para defender su punto de vista y su opinión. Lo cierto es que este programa no para de sorprendernos y de apostar por personajes que se convierten en fundamentales en pantalla.