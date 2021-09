Coudet: “Estamos desesperados por ganar en casa”

El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, en una fotografía de archivo. EFE/Biel Aliño

Vigo, 26 Sep (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet afirmó este domingo, tras el entrenamiento vespertino que la plantilla del Celta completó en la ciudad deportiva Afouteza, que están “desesperados” por ganar en Balaídos, donde encadenan cuatro derrotas seguidas -el último partido del curso pasado y los tres de este año-.

“Ganar en casa lo es todo, es para lo que nos preparamos. Queremos darle esa alegría a nuestra afición. Si hay algo acá en el Celta es que la gente te agradece cuando te brindas, cuando te vas vacío. Estamos desesperados porque nuestra gente nos vea ganar en casa”, comentó en rueda de prensa.

En el último partido en Balaídos ante el Cádiz (1-2), la afición celeste despidió a su equipo con una cerrada ovación, un apoyo que Coudet agradeció porque llegó en un momento complicado.

“Lo de la gente el otro día fue impresionante, nos empujó, nos hizo generar un montón de cosas. Todo lo que fue la grada Río fue impresionante. Lo escuchaba desde atrás. Nos llevaron y el equipo respondió, si bien no en el resultado”, indicó.

El entrenador del Celta confirmó que el central ghanés Joseph Aidoo vuelve a quedarse fuera de la convocatoria tras dar positivo en la Covid-19, mientras que el extremo Franco Cervi arrastra “una lesión en la planta del pie” que posiblemente lo lleve al banquillo.

Apeló al “trabajo” para revertir el mal inicio de curso, y no se fía de la crisis del Granada porque “tiene muchas virtudes y muy buenas, además de un gran plantel con jugadores de jerarquía”.

“Tomaremos los recaudos necesarios que creemos, pero no nos podemos desviar de lo nuestro, de lo que tenemos que hacer bien y generar”, insistió Coudet, quien achacó las críticas de la afición nazarí a Moreno a que los entrenadores “siempre estamos expuestos a los resultados”.