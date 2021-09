Coronavirus.- Ataques informáticos dificultan el lanzamiento del pase sanitario en Países Bajos

PARÍS, 26 (EUROPA PRESS)



Varios ataques informáticos han dificultado el lanzamiento del pase sanitario contra la COVID-19 en Países Bajos, según ha informado este domingo el Ministerio de Salud holandés.



Como resultado de los ataques, que bloquearon la capacidad del servidor, el sábado hubo momentos en los que la ciudadanía no pudo descargar el código QR requerido. Ya han sido solucionados.



El pase sanitario es obligatorio para los mayores de 13 años desde este sábado para acudir a restaurantes o eventos deportivos y culturales. Certifica que la persona que lo porta tiene la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, una prueba diagnóstica con resultado negativo o que ha pasado la enfermedad. Aquellos no vacunados o que no se han contagiado pueden acceder a pruebas diagnósticas gratuitas.



La imposición del pase sanitario ha creado controversia en Países Bajos. El primer ministro, Mark Rutte, cesó el sábado a la secretaria de Estado para Asuntos Económicos, Mona Keijzer, después de mostrarse crítica con la introducción del certificado en una entrevista concedida al diario 'De Telegraaf'. También se registraron varias manifestaciones contra el uso del pasaporte durante la jornada.



Tras 18 meses, las autoridades holandesas han suprimido las normas que regían la distancia física y ya no hay restricciones a los aforos de estadios, pubs o tiendas, siempre que se presente el pasaporte. No obstante, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en el transporte público de Países Bajos, donde alrededor del 82 por ciento de la población adulta tiene la pauta completa de vacunación.