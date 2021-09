Colombia/Venezuela.- Colombia denuncia una incursión de un dron venezolano pero "no caerá en provocaciones"

03-02-2016 Banderas, bandera de Colombia POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD INTERNACIONAL CULTURA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha denunciado una incursión no autorizada de un avión no tripulado venezolano Orlan 10 de fabricación rusa en el municipio de Arauquita, en la región del río Arauca, y ha asegurado que "no caerá en provocaciones".



La aeronave, que tiene capacidades de inteligencia militar, penetró hasta 1,2 kilómetros en territorio colombiano este sábado, 25 de septiembre.



Colombia ha rechazado "contundentemente" este nuevo hecho de "violación de la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro".



"Colombia seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y por el pueblo venezolano y no caerá en provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del derecho internacional", ha argumentado.