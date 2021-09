Club San José anuncia inédito retiro del fútbol boliviano por deudas

Agobiado por problemas económicos e institucionales, el popular club San José comunicó este domingo su inédito retiro del campeonato profesional del fútbol boliviano, lo que forzará su descenso automático a nueve fechas de que concluya el torneo.

"El Tribunal de Honor tiene una posición real y por unanimidad es que San José ya no debe participar. Ayer (sábado) fue su último partido. Consideramos que los medios económicos los hemos agotado al tope. Por lo tanto, al no existir el apoyo de las autoridades, de las empresas, la misma sociedad e hinchas, San José no puede continuar", declaró su titular, Ernesto Araníbar a una radio de Oruro.

Tras haber disputado 21 fechas, San José está último en la tabla de posiciones con un solo punto obtenido.

El plantel 'santo' fue sancionado por el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol con la quita de 12 puntos por varias demandas de jugadores impagos.

La inédita decisión fue precipitada por la derrota (1-2) sufrida el sábado como local ante Blooming, otro de los colistas del torneo.

Aranibar dijo que la decisión se pondrá en conocimiento de la Federación Boliviana de Fútbol y que de inmediato se procederá a licencia a los jugadores del plantel, en su mayoría integrado por juveniles.

Por el momento se desconoce la decisión que se vaya a tomar con los puntos pendientes de disputa.

Una opción que se baraja es anular los puntos ya jugados por el equipo 'santo', mientras que la otra es añadir tres puntos a los planteles que aún no disputaron los partidos de revancha con San José.

San José de la ciudad de Oruro, al sur de La Paz, fue fundado en 1942, y es uno de los más populares del fútbol profesional boliviano donde se coronó cuatro veces campeón.

El equipo 'santo' ha sido un asiduo participante de las Copas Libertadores y Sudamericana y de sus filas se retiró del fútbol el mundialista argentino Daniel valencia (1993).

Una deuda de 5 millones de dólares, además de improvisadas dirigencias que se sucedieron en los últimos años, provocaron su debacle.

gbh/cl