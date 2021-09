Ayuso venderá en EE.UU. fiscalidad y "nivel de vida" para invertir en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la rueda de prensa que ofreció hoy en un hotel de Manhattan y en la explicó los motivos de su viaje a Estados Unidos. EFE/Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 26 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, expondrá ante sus interlocutores en su viaje a Estados Unidos los argumentos para atraer inversión extranjera a Madrid, entre los que destacó la baja fiscalidad y el "nivel de vida" alcanzado en el territorio que dirige.

En una rueda de prensa en Nueva York para medios españoles que fue su primer acto en esta gira estadounidense que también la llevará a Washington, Ayuso dijo que se reunirá mañana con fondos de inversión como Black Rock, A Plus Capital y Torino Capital para animarles a invertir en la comunidad, "la región (de España) de mayor crecimiento económico, con el mayor PIB y con los impuestos más bajos".

"Cada vez se oye y se habla más de nosotros (y) Madrid acapara ya el 70 % de la inversión extranjera" en España, recalcó.

Los argumentos serán en primer lugar fiscales: "No tenemos impuestos propios (de la comunidad), vamos a bajar el Impuesto sobre la Renta, estamos (luchando) contra la hiperregulación en consulta con los empresarios y los autónomos", y, en resumidas cuentas, "nuestra política fiscal es muy atractiva, con una Administración que facilita a quien quiere invertir que lo haga con seguridad".

"Siempre que sea posible, bajaremos los impuestos; los impuestos nunca deben ser confiscatorios y que entorpezcan la iniciativa privada", dijo en esta comparecencia donde estuvo flanqueada de manera abierta por su jefe de gabinete y mentor político, Miguel Ángel Rodríguez.

La otra línea sobre lo atractivo de Madrid tiene más que ver con el "nivel de vida que nos hemos dado en Madrid", y detalló: segunda región del mundo con la esperanza de vida más alta, "servicios públicos de primera y sistema sanitario generoso, además de ser una región muy segura", dijo.

Díaz-Ayuso no rehuyó las preguntas sobre política nacional y sus supuestas intenciones de pujar por el liderazgo nacional del PP o de aspirar a responsabilidades políticas nacionales, lo que claramente descartó.

"Soy presidenta del mejor proyecto político que voy a encabezar en toda mi vida, este proyecto llena todas mis aspiraciones -aclaró- Yo acabo de llegar y sería insensato pensar que (este cargo) se me queda pequeño o que hay algo mejor. Voy a intentar dar a mi partido las mayores victorias para cambiar la política de España".

Sobre el vuelo internacional que con un viaje como este parece buscar, Díaz-Ayuso reconoció que eso sucede siempre con la política en Madrid: "Tenemos un discurso nacional, no somos un terruño, por eso hay mensajes nacionales", aclaró.