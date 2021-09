América y Guadalajara empatan sin goles en clásico del fútbol mexicano

Foto de archivo de jugadores del Guadalajara. Estadio Levi's, Santa Clara, California, EEUU. 20 de julio de 2019. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kyle Terada

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - América y Guadalajara empataron el sábado 0-0 en el "clásico nacional" del fútbol mexicano.

En el partido correspondiente a la décima jornada del torneo Grita México A21, que enfrentó a los dos clubes más populares del país, debutó Marcelo Michel Leaño como director técnico interino de las "Chivas" de Guadalajara tras el cese de Víctor Manuel Vucetich la semana pasada.

"Soy técnico interino y mientras sea técnico de Chivas verán partidos atractivos. Estamos trabajando en los conceptos básicos del juego en los entrenamientos, hoy el equipo mostró esbozos de lo que puede llegar a ser", dijo Leaño.

"Tenemos un equipazo, lo que nos enfocamos en la semana fue regresarles la confianza, y sobre todo queríamos plantear un juego que la gente disfrutara, que se sintiera dignificada", agregó.

A pesar del dominio que América impuso desde el inicio del partido, Guadalajara tuvo la primera opción clara de gol a los 13 minutos cuando Alexis Vega quedó sin marca frente a la portería tras un centro de Jesús Ángulo, pero el delantero mandó por arriba su remate.

Las "Águilas" del América estuvieron cerca de anotar a los 62 minutos con un remate de cabeza de Henry Martín, pero el portero Raúl Gudiño desvió el balón en la línea de gol.

Gudiño volvió a salvar su portería al desviar un peligroso remate del paraguayo Bruno Valdez con un vistoso lance a los 81 minutos.

"Ha sido intenso, un poco nervioso pero cuando logramos poner la pelota en el suelo comenzamos a llegar. En la segunda parte dominamos, no llegó el gol pero no por no haberlo intentado. Es entendible que ellos festejen el empate porque los superamos en la parte final del partido", dijo el director técnico del América, el argentino Santiago Solari.

Con la igualada, América se mantuvo como el líder del torneo con 21 puntos, mientras que Guadalajara se ubicó en la octava posición con 14 unidades.

OTROS PARTIDOS

En los otros partidos del sábado, Atlas ganó 2-0 a León con goles del peruano Anderson Santamaría y de Diego Barbosa. En tanto, Tigres UANL y Pumas UNAM empataron 0-0.

El domingo, Toluca será local ante Atlético de San Luis, mientras que Santos Laguna enfrentará a Monterrey.

El partido entre Bravos de Ciudad Juárez y Querétaro se disputará el 8 de octubre por motivos de calendarización.

El viernes, el campeón Cruz Azul sacó un empate de su visita a Puebla por 1-1, mientras que Tijuana y Mazatlán igualaron sin goles.

En el inicio de la jornada, Pachuca ganó el jueves 1-0 a Necaxa.

La derrota ocasionó el cese del director técnico de Necaxa, Guillermo Vázquez.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)