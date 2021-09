Alemania.- Los Verdes reconocen la derrota y "errores propios" en la campaña electoral

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La líder de Los Verdes y candidata a canciller, Annalena Baerbock, ha afirmado este domingo tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna que su formación ha sido derrotada y ha reconocido "errores propios" en campaña.



"Queríamos más. No lo hemos conseguido debido a nuestros propios errores al principio de la campaña, mis propios errores. Esta vez no ha sido suficiente, pero el partido tiene un deber de cara al futuro", ha declarado Baerbock.



La portavoz parlamentaria de los ecologistas, Katrin Goering-Eckardt, ha apuntado por su parte que negociarán sobre "protección medioambiental y justicia climática" en las conversaciones para la formación de gobierno.



Mientras, La Izquierda ha reconocido que están al borde del descalabro, ya que si no alcanzan el 5 por ciento que les dan los sondeos a pie de urna quedarán fuera del Parlamento federal. Así, una portavoz de la formación, Sahra Wagenknecht, ha criticado la deriva negativa en las elecciones federales.



"Desde hace años (...) hemos ido cayendo en los resultados y creo que tiene que ver con que La Izquierda se ha alejado cada vez más de los objetivos para los que se fundó como presionar en favor de los trabajadores normales, los pensionistas", ha afirmado.



"La vehemencia con la que se ha ofrecido como socio de gobierno pese a la frialdad del SPD y Los Verdes también debería ser revisada críticamente", ha añadido.



El SPD y la coalición de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) han empatado con un 25 por ciento de votos en las elecciones federales de este domingo, según un sondeo a pie de urna publicado por la televisión pública alemana ARD.



La televisión ZDF anticipa en cambio una ligera ventaja para el SPD que lograría un 26 por ciento de votos, frente al 24 por ciento de CDU/CSU.



Por detrás de los dos grandes partidos quedarían Los Verdes, que obtendrían un 15 por ciento de votos, mientras que el Partido Liberal Demócrata (FDP) lograría un 11 por ciento de apoyo, según ARD. Por detrás quedan la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 11 por ciento) y La Izquierda (5 por ciento).