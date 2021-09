Alba Carrillo nos comenta cómo está la relación sentimental con Santi Burgoa

24-09-2021 ALBA CARRILLO. MADRID, 26 (CHANCE) El concurso de Miguel Frigenti está siendo muy criticado y es que la actitud que está teniendo con todos sus compañeros, en concreto con Isabel Rábago hace dos semanas en una de las galas en directo, ha dejado a los espectadores muy sorprendidos. Si hay una persona que se ha posicionado en 'Secret Story' como enemiga del concursante, esa ha sido Lucía Pariente y nosotros hemos hablado con su hija para que nos confiese cómo está viendo el reality. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Alba Carrillo sobre la situación en la que se encuentra su relación con Miguel Frigenti, comenta: "Yo brindé con él, el problema es que no teníamos un Matteo, brindé con él y me duró nada, fue un brindis al sol, con cierta gente es mejor no brindar. Fue él que empezó a soltar indirectas, a mandar mensajes en la casa y yo no soy de andar por detrás, no soy sibilina, a mí me tiras el guante y yo lo cojo. Te di la opción, no la has querido aprovechar, pues la guerra, con todas las armas, yo no digo que no a una guerra".



Alba deja claro que tiene muchas ganas de pasar por el altar con Santi Burgoa: "Lo de la rodilla no es muy necesario pero un buen anillo, un buen amor sí. No hace falta irnos a parís que ahora con el Covid en Tudela del Duero me viene bien, tampoco hay que forzar". Y es que ya sabemos que la relación entre el presentador y la modelo va viento en popa y cada día está más consolidada.



Sobre si su hijo está viendo el concurso de su madre, comenta: "le pongo cachitos y tal, orgulloso, muy contento. Le dijo antes de irse, abuela no te metas en muchos líos, habla poco y no le está haciendo mucho caso". Son muchas las ocasiones en las que hemos oído a Lucía Pariente hablar de su nieto en el canal 24 horas del reality.