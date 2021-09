72-61. Triunfo de prestigio del Joventut ante un Baskonia perdido

Los jugadores del Joventut de Badalona Guillén Vives (i) y Albert Ventura (d) defienden al base estadounidense Wade Baldwin, del Baskonia, durante el partido de la Liga ACB disputado esta tarde en el pabellón Olímpico de Badalona. EFE/ Andreu Dalmau

Badalona (Barcelona), 26 sep (EFE).- El Joventut se levantó tras caer en el último segundo 48 horas antes en la pista del Obradoiro y consiguió ante el Baskonia un triunfo de prestigio (72-61), de los que levantan el ánimo y la confianza a cualquier equipo.

Los baskonistas, que no tuvieron a Rokas Giedraitis -en la Penya no jugó por lesión Brandon Paul-, estuvieron perdidos en el Olimpic, faltos de dirección y acierto desde la larga distancia y totalmente superados por el juego interior local. Los cinco puntos anotados en el segundo cuarto hablan por sí solos.

Brodziansky, Tomic y Willis anotaron 47 puntos de los 72 de los locales y fueron muy superiores bajo los aros, donde la Penya sumó 18 rebotes más que su rival. La defensa verdinegra sobre el perímetro baskonista, que solo sumo siete triples de 26 intentos, resultó clave también para su incontestable triunfo.

Los verdinegros fueron superiores de principio a fin, con Tomic imparable en ataque, sobre todo en el segundo cuarto, y Willis y Brodziansky anotando en el arranque del partido para dar a su equipo cómodas ventajas en el primer cuarto (18-11, min.8).

El Baskonia lo fío todo al triple en el primer cuarto y no exploró sus posibilidades dentro de la zona hasta que Enoch entró en pista. Se recuperaron los de Ivanovic para apretar el marcador al final del primer cuarto (20-19), pero la reacción no fue a más.

Ante Tomic lideró el despegue de la Penya con siete puntos casi consecutivos (29-22, min. 15) en el inicio del segundo cuarto y Guillem Vives tomó el relevo para llevar a los locales hasta una máxima ventaja de trece puntos (35-22, min. 18). El Baskonia perdió más balones (7) que puntos anotó (5) y se fue al descanso once abajo (35-24).

Tomic y Willis se aliaron en el inicio del tercer cuarto para sumar entre ambos once puntos que llevaron a los locales hasta su máxima diferencia (45-30, min 24). Reaccionó en defensa el Baskonia y aparecieron en ataque Sedekerskis y Fontecchio para apretar el marcador (47-37, min. 27).

Falló el Baskonia triples claros y la Penya reaccionó con dos consecutivos de Ribas y Brodziansky que lanzaron a los de Badalona hacia una nueva máxima diferencia (55-39, min. 29).

Con Brodziansky muy acertado en el ataque, la Penya se mantuvo siempre con la ventaja por encima de los diez puntos y cada vez que el Baskonia intentó rebasar esa barrera (62-51, min. 34) los locales dieron un paso más en defensa para impedirlo.

Pep Busquets, que dispuso de muchos minutos ante la ausencia de Brandon Paul, sentenció el partido con cinco puntos consecutivos a falta de poco más de cuatro minutos (69-51, min. 38). Wade Baldwin IV aprovechó los llamados minutos de la basura para irse hasta los 23 puntos, aunque de poco le sirvieron a su equipo.

- Ficha técnica:

72. Joventut Badalona (20+15+20+17): Vives (8), Ventura (-), Busquets (7), Willis (15), Tomic (15) -equipo inicial-, Ribas (6), Brodziansky (17), Feliz (-), Birgander (2), Parra (2), Maronka (-) y Helmanis (-).

61. Baskonia (19+5+18+19): Baldwin (23), Kurucs (3), Fontecchio (4), Sedekerskis (9), Nnoko (4) -equipo inicial-, Marinkovic (2), Granger (6), Enoch (5), Costello (5) y Cissoko (-).

Árbitros: Pérez Pizarro, Zamorano y Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante unos 2.600 espectadores.