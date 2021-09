3-1. El Arsenal aniquila al Tottenham

EFE/EPA/Facundo Arrizabalaga

Londres, 26 sep (EFE).- No se había visto a un Arsenal tan resolutivo, preciso y mortal en muchos años en el Emirates Stadium. Un equipo que goleó al Tottenham Hotspur (3-1) en el derbi del norte de Londres para firmar uno de los mejores partidos de la era Arteta.

La batalla que suele suponer el derbi entre Arsenal y Tottenham duró lo que tardaron los dos equipos en saltar al terreno de juego. Se preveía una lucha táctica entre Arteta y Nuno, pero el español le dio un baño. El Arsenal había invocado una máquina del tiempo y era el equipo que deslumbraba al mundo a base de calidad, toque y precisión.

Estaba desatado, inclinando el césped hacia la meta de Lloris y empequeñeciendo a un Tottenham que no podía ni aferrarse a Harry Kane y Heung-min Son arriba. A los 12 minutos les cayó el primer mazazo, una arrancada por banda de Saka, que se fue de un endeble Reguilón para poner un pase atrás que enjauló Smith-Rowe.

Éxtasis para el Arsenal, que ha catado pocas alegrías recientemente y para el que estos partidos son casi un título. Y lo mejor estaba por llegar. Los trallazos de Aubameyang, fuera, y de Thomas, salvado por Lloris, precedieron a la catársis de goles 'Gunners'.

Primero Aubameyang, completando un contraataque de libro, una pared en el medio con Smith-Rowe, carrera del joven '10' hasta el área, dejada atrás y el gabonés para adentro con la zurda. Y remató la primera parte de lujo Saka, en otra contra magistral de los de Arteta, esta vez rociada con una pizca de mala suerte para Kane, que se estaría preguntando por qué no se marchó del Tottenham en verano.

El delantero perdió la bola en la frontal del área del Arsenal, y los 'Gunners' llevaron la jugada hasta la portería de Lloris. Saka, el conductor de la transición, en un intento de conectar con Auba, se encontró con Kane, que había bajado a defender su pérdida, pero que, al bloquear el pase, le dejó la pelota franca a Saka para que definiera por bajo.

3-0, el Arsenal había aniquilado el derbi londinense en 45 minutos. La segunda parte fue un paseo militar para un Arsenal que terminó recibiendo 'olés' desde la grada, sin necesidad de imprimir más ritmo al partido y viendo cómo incluso los seguros del Tottenham fallaban. Kane, en la oportunidad de poner el 3-1 y dar algo de emoción, erró delante de Ramsdale picándola desviada.

Tuvo que ser Son, en una jugada que inició Bryan Gil peleando la pelota desde el suelo, el que recortara distancias. Pero era un mundo lo que tenía que pelear el Tottenham, que además había visto a parte de sus aficionados irse del Emirates a 20 minutos del final y al que la suerte le fue esquiva cuando la última del encuentro, la de maquillar un 3-2 en botas de Lucas Moura, se marchó al larguero.

La victoria, junto a la FA Cup lograda hace año y medio, es la más brillante de la etapa de Arteta en Londres y supone sumar nueve puntos de los últimos nueve, para colocarse décimos en la tabla. Los 'Spurs' son undécimos también con nueve unidades, pero con tres derrotas encajadas en las últimas tres fechas.

- Ficha técnica:

3 - Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel, Tomiyasu; Xhaka (Lokonga, m.82), Partey, Odegaard; Smith-Rowe (Tavares, m.88), Saka (Maitland-Niles, m.87) y Aubameyang.

1 - Tottenham Hotspur: Lloris; Reguilón, Davinson, Dier, Tanganga (Emerson, m.46); Hojbjerg, Ndombele (Gil, m.70), Alli (Skipp, m.46); Son, Moura y Kane.

Goles: 1-0. Smith Rowe, m.12, 2-0. Aubameyang, m.27, 3-0. Saka, m.34 y 3-1. Son, m.79.

Árbitro: Craig Pawson amonestó a Odegaard (m.89) y Lokonga (m.91) por parte del Arsenal y a Skipp (m.68) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).

Manuel Sánchez Gómez