Varios centenares de personas protestan en el centro de Moscú contra los resultados de los comicios

Moscú. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Moscú, 25 sep (EFE).- Varios centenares de personas protestaron este sábado en el centro de Moscú contra los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Rusia la semana pasada, que ganó por amplia mayoría el partido oficialista Rusia Unida.

El acto, convocado por el Partido Comunista (PC), reunió entre 400 y 1.000 personas, según datos de la Policía y medios independientes, respectivamente.

Entre los asistentes a la concentración no figuraba el veterano líder del PC, Guennadi Ziuganov, quien debe participar hoy en una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con dirigentes de los cinco partidos que entraron en la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso tras las recientes elecciones legislativas.

Además de los comunistas, la segunda fuerza más votada en Rusia, en el nuevo parlamento estarán presentes representantes de Rusia Justa, el Partido Liberal-Democrático y la formación de nuevo cuño Gente Nueva.

El PC exige a las autoridades anular el resultado del sufragio electrónico en Moscú, al considerar que esta forma de votar es la que dio lugar al mayor número de irregularidades durante los pasados comicios.

Ante las denuncias de fraude, la Comisión Electoral Central (CEC) rusa defendió la víspera la legalidad del resultado del voto a distancia en las elecciones parlamentarias al afirmar que se trata de un sistema "demandado" por los electores, sobre todo, en tiempos de pandemia.

Sin embargo, los comunistas insistieron en que la votación electrónica "robó la victoria" de varios de sus candidatos, opinión que fue expresada este sábado por un gran número de asistentes al acto organizado en la plaza Pushkin de Moscú.

La concentración en la capital no recibió la autorización de las autoridades, sin embargo, la Policía no dispersó el acto, que duró poco más de una hora y se disolvió tras el comienzo de una lluvia.

Con todo, los agentes del orden trataron de impedir las intervenciones de los congregados al poner música a gran volumen por megafonía, eligiendo para la ocasión temas patrióticos.

El partido oficialista Rusia Unida recibió en las elecciones 324 de los 450 escaños de la Duma, seguido del Partido Comunista (57), de los socialdemócratas de Rusia Justa (27), el Partido Liberal-Democrático (21) y la formación Gente Nueva, que recibió 13 escaños.

La participación en los comicios se situó en 51,72 %, ante el 47,88 % del censo que votó en las elecciones de 2016.