Teresa Bueyes sale en defensa de Matías Urrea

23-09-2021 Teresa Bueyes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (CHANCE)



Teresa Bueyes deja claro que se está esparciendo muchas mentiras sobre su cliente, el exmarido de Ainhoa Arteta: "Se están dando datos erróneos, la información que está saliendo está completamente descontextualizada, esto siempre pasa, al final siempre acaban filtrándose informaciones por parte de uno y de otro. Las informaciones que están ahora mismo llegando por parte del entorno de Ainhoa son falsas".



Por su parte Teresa aclara que se estaba trabajando en llegar a un acuerdo hasta que Ainhoa rompió todos los lazos: "En esto estábamos cuando por parte de Ainhoa se rompieron todas las negociaciones posibles, que nosotros no tenemos ninguna intención de manchar la imagen de nadie, pero evidentemente nos hemos defendido de cosas que se han dicho que no son verdad"



Sobre si Ainhoa tiene otra cara que no conocemos, Teresa comenta: "Todo el mundo ha escuchado metafóricamente hablando, todos sabemos que Ainhoa es una soprano maravillosa, sus discos, pero hay otra cara del disco que la gente no ha escuchado y que puede ser heavy metal".



Cuando le preguntan por su cliente, Teresa lo define así: "Matías es un hombre tremendamente, me imagino que por el cargo que tiene y la profesión, es un hombre muy templado, muy sereno, afronta todo con mucha tranquilidad, está con ganas de que todo esto al final se tranquilice, la imagen que se está dando de él en los últimos días es bastante incorrecta, a ver que sucede, no lo sé".