Simeone: Los equipos ya no nos juegan como la temporada pasada

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la séptima jornada de liga de Primera División disputado este sábado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 25 sep (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, indicó que los equipos ya no les juegan como la temporada pasada y tienen que cambiar y trabajar mejor.

“Cuando un equipo ocupa bien los espacios no es fácil superar las líneas. Nos pasó en el primer tiempo contra el Espanyol y en parte contra el Oporto”, valoró el técnico argentino, que no echó de menos “actitud e intensidad” en sus jugadores. “Nos faltaron ideas para romper la línea defensiva” del rival, añadió.

El preparador rojiblanco dejó entrever que el Atlético puede haber entrado en el momento de dificultades que siempre tiene un equipo durante la temporada y señaló que la responsabilidad es suya.

“Nos han hecho dos goles a balón parado y nos lastiman mucho. No nos deja en la mejor situación de juego”, valoró Diego Pablo Simeone.