Reparto amateur de "Quién lo impide", Concha de Plata a mejores secundarios

El director Jonás Trueba (2d) posa junto a los actores de "Quién lo impide" tras recibir este sábado el Premio Feroz Zinemaldia, en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián (España), 25 sep (EFE).- El grupo de muchachos protagonistas del experimento cinematográfico del español Jonás Trueba "Quién lo impide", un retrato generacional registrado durante más de cinco años de las vidas de estos chicos, la mayoría de ellos, actores amateur, ganó hoy la Concha de Plata de intérpretes de reparto.

El jurado, que votaba por primera al ganador de este premio al margen del género, decidió premiar al conjunto de intérpretes, integrado por Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez.

Fue Candela Recio quien puso voz a todos sus compañeros en el escenario y a los "casi 200 chicos que también participaron en la película".

"Sentimos que no nos premiáis a nosotros, sino a nosotros imaginando que somos personajes de ficción que quieren ser escuchados y hemos sentido que nos habéis escuchado", señaló, para agradecer a continuación a Jonás Trueba y a todo el equipo de producción de Los Ilusos "haberlos cuidado".

Dedicaron el premio a Rafael Berrio, que inspira la cinta, por ser "el primero de nosotros" y agradecieron el hueco que el Festival ha dado a "esta película tan poco evidente".

"Porque ¿quién lo impide?", gritó la actriz, coreada por el resto de sus compañeros. "Por eso estamos aquí".

A excepción de Recio y Hoyos, que ya trabajaron con Trueba en "La reconquista" (2016), el resto del grupo fue seleccionado después de muchas charlas y encuentros con chicos de institutos, sin un casting previo, puesto que todos los chavales podían valer para hacer la película.

No había guion, solo motivaciones y muchas conversaciones, y el propio Trueba operó la cámara y sus colaboradores más cercanos, o alguno de los chicos, trabajaron como microfonistas.

Original, especial desde su propio planteamiento, "Quién lo impide" es una película de más de tres horas y media en las que Trueba muestra el retrato más vivo de una generación marcada en los últimos años por la pandemia, que sigue a estos jóvenes desde que tienen 15 años hasta que pasan de los 20.

Tan poco convencional que ni siquiera todos sus planos están completamente enfocados, algo que el propio Trueba valora por no ser el tipo de imágenes que habitualmente se ven en una sala de cine, por "imperfectas, temblorosas o medio desenfocadas". Imágenes "no cortadas por el mismo patrón de siempre".

Producida por Los Ilusos Films, es una llamada a transformar la percepción que la sociedad tiene sobre la adolescencia y la juventud, tanto de los que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de hacerse mayores de edad; los que ahora parecen culpables de todo, a la vez que ven mermadas sus esperanzas".

"Quién lo impide" ha ganado también hoy el Premio Feroz Zinemaldia que conceden los informadores de cine españoles.