Previa del partido de la jornada 8: Clermont Foot contra AS Mónaco

El próximo domingo a las 17:00 se disputará el encuentro de la octava jornada de la Ligue 1, el cual medirá a Cleermont y a Mónaco en el Gabriel Montpied.

Clermont Foot tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la octava jornada después de sufrir una derrota contra Stade Rennes en el partido anterior por un resultado de 6-0. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en dos de los siete encuentros disputados hasta ahora en la Ligue 1, con una racha de 10 goles a favor y 16 en contra.

Respecto al equipo visitante, AS Mónaco logró derrotar a AS Saint Etienne 3-1 durante su último encuentro en la competición, con tantos de Kevin Volland y Wissam Ben Yedder, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del Clermont Foot. De los siete partidos que ha jugado en esta temporada de la Ligue 1, AS Mónaco ha ganado dos de ellos y ha recibido 10 tantos en contra y marcado ocho a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Clermont Foot ha conseguido unas estadísticas de una victoria y dos empates en tres partidos jugados en su estadio, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando esperanzas a los visitantes de conseguir resultados a su favor. A domicilio, AS Mónaco tiene un balance de una victoria, una derrota y un empate en tres partidos jugados, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con Clermont Foot para llevarse la victoria.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio de Clermont Foot, los números muestran una victoria y una derrota a favor del conjunto local. El último enfrentamiento entre Cleermont y Mónaco en esta competición se jugó en abril de 2013 y acabó con un marcador de 4-0 a favor de Mónaco.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que Clermont Foot se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de un punto. El equipo de Pascal Gastien se sitúa en el undécimo lugar con nueve puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con ocho puntos y ocupan la decimotercera posición en el torneo.