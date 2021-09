Palmarés del Festival de cine de San Sebastián

La película rumana "Blue Moon", de la directora Alina Grigore, se impuso este sábado como la mejor cinta del Festival de cine de San Sebastián.

Éste es el palmarés de la 69ª edición del certamen, celebrado en esta ciudad del norte de España del 17 al 25 de septiembre:

- Concha de Oro a la mejor película: "Blue Moon", de Alina Grigore (Rumania)

- Premio Especial del Jurado: "Earwig", de Lucile Hadzihalilovic (Reino Unido-Francia-Bélgica)

- Concha de Plata a la mejor dirección: Tea Lindeburg, por "As In Heaven" (Dinamarca)

- Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, por "Ad In Heaven" (Dinamarca), y Jessica Chastain , por "The Eyes of Tammy Faye" (EEUU) ex aequo

- Premio del Jurado al mejor guión: Terence Davies, por "Benediction" (Reino Unido)

- Premio del Jurado a la mejor fotografía: Claire Mathon, por "Undercover" (Francia)

- Premio Horizontes a la mejor película latinoamericana: "Noche de fuego", de Tatiana Huezo (El Salvador-México)

- Premio de la Industria Wip Latam: "La hija de todas las rabias", de Laura Baumeister (Nicaragua)

- Premio Egeda Platino Industria: "Vicenta B.", de Carlos Lechuga (Cuba)

- Premio Nuevos Directores: "Unwanted", de Lena Lanskih (Rusia)

Mención especial: "Carajita", de Silvina Schnicer y Ulises Porra (República Dominicana-Argentina)

- Premio de Cooperación Española: "Noche de Fuego", de Tatiana Huezo (El Salvador-México)

- Premio Radiotelevisión Española (RTVE) Otra mirada: "Noche de Fuego", de Tatiana Huezo (El Salvador-México)

- Premio Irizar al Cine Vasco: "Maixabel", de Icíar Bollaín (España)

- Premio del Público: "Petite maman", de Céline Sciamma (Francia)

- Premio del Público a la mejor película europea: "Ouistreham", de Emmanuel Carrère (Francia).

- Premio Zabaltegi Tabakalera: "Vortex", de Gaspar Noé (Francia).

Mención especial: "Eles transportan a morte", de Helena Girón y Samuel M. Delgado (España-Colombia)

