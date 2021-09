La italiana Balsamo, oro al sprint; Mavi García protagonista

EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La italiana Elisa Balsamo se ha hecho con la medalla de oro en la prueba elite en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta del Campeonato del Mundo que se está disputando en Flandes (Bélgica) al imponerse en la carrera de 157,7 kilómetros entre Amberes y Lovaina.

Balsamo se impuso en el sprint del grupo principal de una veintena de corredoras por delante de la leyenda neerlandesa Marianne Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y triple campeona mundial en 206, 20012 y 2013, y la polaca Katarzyna Niewiadoma, que la escoltaron en el podio después de una prueba que dejó lo mejor para sus últimos 55 kilómetros.

No subieron al podio pero tuvieron su cuota de protagonismo la cubana Arlenis Sierra, entre las primeras en los últimos kilómetros y quinta al final en el sprint; y la española Mavi García, que se escapó a 24 kms. de la meta y mantuvo su sueño dorado durante 14 kilómetros. La balear acabó vigésimo novena, a 50 segundos del grupo delantero.

La victoria de Balsamo dejó en poco el tremendo trabajo de la selección de Países Bajos, que encadenaba cuatro títulos mundiales consecutivos. Por ello, la plata de Vos supo a poco a una selección naranja que no dejó de atacar, contraatacar, pararse y escaparse. Un ingente trabajo que no tuvo demasiado premio.

Si lo tuvo la preparación del sprint de Italia, la velocidad de Balsamo y el deseo de la polaca Niewiadoma, de las más fuertes ya avistando la meta y bronce al final.

Las hostilidades decisivas se iniciaron cuando a 30 kms. atacó la francesa Biannic; tres kilómetros después se animó la suiza Reusser y otros tres lo intentó la española Mavi García.

La dejaron irse a la balear, pero cuando fueron a por ella ya se reventó el grupo. En ese momento lo intentó la holandesa del Movistar Van Vleuten. Pero, como llevaba a todo el pelotón a rueda, se paró y eso dio vida a Mavi, a la que estaban cazando.

Otro latigazo de Van Vleuten volvió a acortar la ya escasa distancia entre la escapada y el grupo, pero como se sucedían los parones, la de Marrachí llegó primera y destacada a la última vuelta del circuito, a 16 km. de meta.

Pero tras varios ataques neerlandeses, todos de Van Dijk, aún con frenazos posteriores, la aventura de la mallorquina murió a 10,5 kms. de la llegada. Su sueño dorado duró 14 kms., lo que no es poca cosa para una ciclista española, poco acostumbradas al protagonismo en las carreras mundialistas.

Con control cada vez más claro de Países Bajos se entró en los 10 kilómetros definitivos. Aunque las neerlandesas no les era suficiente y atacaban y atacaban (Brand, Van Vleeuten, Van Dijk) con Mavi todavía con ganas de protagonismo.

A 5,7 kms. se formó un grupo de cinco, con dos holandesas, una italiana, una polaca y una italiana, pero no fue muy lejos y apareció hasta la cubana Arlenis Sierra.

No prosperó ningún otro ataque, otra vez de Van Vleuten, de Van Dijk y de Niewiadoma, y la carrera se decidió al sprint. En el que pareció que Vos iba a superar a Balsamo, pero no.

Ganó la italiana con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 27 segundos, a 40,706 kilómetros por hora. Vos en el mismo tiempo y el resto de las que esprintaron ya a un segundo.