Jessica Chastain y Flora Ofelia Hofmann, mejores intérpretes en San Sebastián

La actriz estadounidense Jessica Chastain, durante la conferencia de prensa de ayer. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 25 sep (EFE).- La actriz estadounidense Jessica Chastain y la joven danesa Flora Ofelia Hofmann han obtenido ex aequo el premio a la mejor interpretación protagonista en el 69 Festival de San Sebastián, en el primer año que se concede este galardón sin atender a la distinción de género.

Chastain ha logrado esta distinción por su papel de telepredicadora evangelista a lo largo de cinco décadas en "Los ojos de Tammy Faye", de Michael Showalter, mientras que Hofmann, de 16 años, lo ha hecho por dar vida a una niña de 14 con deseos de emancipación en una aldea danesa a finales del siglo XIX en el largometraje de debut de Tea Lindeburg, "As in Heaven".