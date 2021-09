Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Levante

Un triunfo para calmar las aguas



El Barça quiere acabar en el Camp Nou con una racha de tres partidos sin ganar ante un Levante que no ha estrenado su casillero de victorias



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona regresa este domingo al Camp Nou (16.15 horas/Movistar LaLiga) sin margen de error tras sus dos últimos empates y con la continuidad de Ronald Koeman en el aire, en una séptima jornada de LaLiga Santander en la que reciben a un Levante necesitado y que todavía no ha logrado ganar este curso.



El ambiente en 'Can Barça' comienza a ser irrespirable; a la dolorosa derrota en casa ante el Bayern Múnich (0-3) en el debut en 'Champions' le sucedió la irregularidad en LaLiga, donde en las dos últimas fechas han empatado con el Granada (1-1) y el Cádiz. "Es lo que hay", afirmó tras el duelo ante los muniqueses el preparador neerlandés, en el punto de mira de sus detractores.



Antes del duelo ante el conjunto gaditano, el técnico culé salió a sala de prensa exclusivamente para leer un comunicado pidiendo el apoyo de la afición, desconectada por completo del equipo, y sin admitir preguntas. Una gota más que está a punto de desbordar el enrarecido entorno azulgrana, harto del conformismo instaurado en la plantilla.



Así, cualquier tropiezo más podría suponer el punto final de Koeman en el banquillo, donde no se sentará ni este domingo ni en el duelo de la próxima semana ante el Atlético de Madrid tras ser expulsado en el Nuevo Mirandilla por menosprecio arbitral.



A todos estos problemas se suman los deportivos, con una enfermería repleta por las lesiones de Moussa Wague, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Pedri, Jordi Alba y el 'Kun' Agüero y con la ausencia del centrocampista Frenkie de Jong por su doble amarilla en Cádiz.



El único respiro esta semana lo ofrecerá el regreso de Ansu Fati, que diez meses después de sufrir una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda podría tener sus primeros minutos esta temporada saliendo desde el banquillo.



Con Ter Stegen bajo palos y Mingueza, Piqué, Araujo y Dest repitiendo en defensa, Gavi seguirá como titular en un once en el que entrará en la medular Sergi Roberto, con Busquets como pivote defensivo. Arriba, Coutinho podría ocupar el puesto libre en un tridente en el que formarán Memphis y Luuk de Jong.



EL LEVANTE, EN BUSCA DE SU PRIMERA VICTORIA



Enfrente, el Levante tratará de sumar su primer triunfo de la campaña ante un rival ante el que ya ha logrado puntuar las tres últimas temporadas, aunque todas en casa; el curso pasado, sacó un punto en el Ciutat de València (3-3), y en la primera vuelta de la 2019-20 firmó un sólido 3-1. En el Camp Nou, nunca han vencido.



Los de Paco López todavía no saben lo que es ganar en este comienzo liguero, con cuatro empates y dos derrotas, la última de ellas en la jornada intersemanal ante el RC Celta (0-2), en las primeras seis jornadas. Con ello, suman cuatro unidades, una más que la zona de descenso.



A las ausencias de Enis Bardhi, Mickaël Malsa, Roberto Soldado, José Campaña y Dani Cárdenas -que propiciará el retorno de Aitor Fernández a la titularidad en la portería-, el preparador granota ha unido en la última semana la de Rúben Vezo. Además, podría dar descanso a Morales por la carga de partidos, por lo que Roger Martí y Dani Gómez serían a priori la dupla atacante en el coliseo azulgrana.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Coutinho, Memphis y Luuk de Jong.



LEVANTE: Aitor Fernández; Miramón, Postigo, Duarte, Clerc; Radoja, Melero, De Frutos, Pablo Martínez; Martí y Dani Gómez.



--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.