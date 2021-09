Fútbol/Premier.- (Crónica) El Manchester City se cobra la revancha en Stamford Bridge

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Manchester City venció al Chelsea (0-1) en Stamford Bridge gracias a un gol de Gabriel Jesús al comienzo de la segunda parte y se cobró la revancha de la derrota en la última final de la 'Champions League', mientras que el United cayó en casa ante el Aston Villa (0-1) cediendo toda opción de liderar la Premier League en solitario en partidos de la sexta jornada.



En Londres, el equipo de Pep Guardiola puso fin al reinado de su 'bestia negra' en enfrentamientos directos con un triunfo ajustado, que supone el quinto en los seis últimos encuentros y que les mete de lleno en la pelea por la primera posición. Este sábado tuvieron que esperar hasta los 53 minutos cuando Gabriel Jesús desniveló la balanza.



El internacional brasileño se adueñó del balón en el corazón del área, pescando un rechace tras un disparo de Cancelo, y se giró con maestría para batir a Mendy con un tiro cruzado. Un gol de mucho talento que fue definitivo para los 'citizens', que habían insistido minutos antes con disparos de Grealish y el propio Gabriel Jesús. Éste último fue salvado por Thiago Silva bajo palos.



Con el 0-1, el equipo de Tuchel despertó y encontró más espacios para generar ocasiones en botas de Lukaku. Una de ellas acabó en gol pero fue anulada por fuera de juego al comienzo de la jugada. El delantero belga lo siguió buscando pero no fue su día y el City acabó victorioso en Stamford Bridge para situarse en la segunda plaza. Los 'blues', por su parte, son terceros con los mismos puntos (13).



Además, en Old Trafford, el Manchester United encajó su tercera derrota consecutiva -dos en Premier y una en Copa- tras perder ante el Aston Villa en un partido que se resolvió con un gol de Kortney Hause a los 88 minutos de juego. Los 'red devils', con Cristiano Ronaldo los 90 minutos, no pudieron impedir un nuevo traspié y se quedan en la cuarta plaza con los mismos puntos que City y Chelsea.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 6.



-Sábado.



Chelsea - Manchester City 0-1.



Manchester United - Aston Villa 0-1.



Everton - Norwich City 16.00.



Leeds United - West Ham 16.00.



Leicester City - Burnley 16.00.



Watford - Newcastle 16.00.



Brentford - Liverpool 18.30.



-Domingo.



Southampton - Wolverhampton 15.00.



Arsenal - Tottenham 17.30.



-Lunes.



Crystal Palace - Brighton 21.00.