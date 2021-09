Fútbol.- Paco López: "Afrontamos el partido del Camp Nou con muchas ganas y fe"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante, Paco López, ha asegurado que aunque están "fastidiados" por no ganar este domingo se les presenta una nueva oportunidad ante el FC Barcelona en el Camp Nou, un partido al que acuden "con muchas ganas y con fe", conscientes de que deben "minimizar los errores y ser eficaces cuando el rival se equivoque".



"Estamos todos fastidiados por no ganar, me duele muchísimo no ganar. Nuestra respuesta es trabajar, tener fe. Es mi filosofía, lo que intento transmitir", declaró en rueda de prensa. "Lo único que te puedo decir es que afrontamos el partido con muchas ganas, con fe, y más yendo a esos campos. No entramos a valorar el momento del rival", añadió.



El preparador granota señaló que el Barça "sigue teniendo las mismas señas de identidad, juegue quien juegue y esté quien esté" y a pesar de la marcha de Leo Messi. "Es un equipo que trata de llevar la iniciativa, que el rival sienta que defiende muy cerca de su portería, llevar el control y el peso del partido... Es el Barça que espero porque es el Barça que habitualmente vemos, esté más o menos acertado. Su idea es siempre la misma", subrayó.



"Siempre ha sido una motivación más y una ilusión más enfrentarte a Messi, porque enfrentarse al mejor jugador del mundo... Sabemos que no está y lo que nos ocupa más allá de si está Messi o no, nos ocupa más nosotros, nuestro equipo y la intención con la que afrontamos el partido de mañana", añadió. "Siempre va a haber errores y aciertos. Algo que nos está faltando es minimizar los errores y ser eficaces cuando el rival se equivoca", concluyó.