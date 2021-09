Fútbol.- Ancelotti: "No estoy triste, puede pasar que empates contra el Villarreal"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, vio como factible poder empatar contra el Villarreal si no tienes una buena noche, como ocurrió este sábado en el Santiago Bernabéu en la séptima jornada de LaLiga Santander, donde mejoraron en el segundo tiempo.



"En la primera parte hemos intentado presionar, la segunda hemos cambiado, Modric nos ha ayudado más, hemos tenido más control, pero no hemos encontrado la oportunidad para jugar con velocidad. El Villarreal maneja muy bien el balón desde atrás y si no lo haces bien arriesgas. No hemos hecho el mejor partido de la temporada. Cuando hemos presionado, hemos tenido dificultad", dijo.



El técnico italiano, que apuntó no haber visto la jugada en la que Nacho reclamó penalti, explicó el desgaste de Modric y Casemiro. "Se puede notar cansancio porque ellos tenían que cubrir mucho campo, no era cansancio era una disposición del equipo que arreglamos en el segundo tiempo", apuntó en rueda de prensa.



"Tener un portero como Courtois es una suerte, es verdad que han sido peligrosos, pero está ahí, también Militao y Alaba lo han hecho bien. Portería a cero es una cosa positiva. No estoy triste por esto, puede pasar que contra el Villarreal empates", añadió, al tiempo que apuntó que Valverde "puede jugar en cualquier sitio", aunque el de lateral de este sábado no es "su mejor posición".