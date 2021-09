Fallece otro sacerdote en Nicaragua, el octavo en los últimos 46 días

Fotografía de archivo en la que se registró al cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, quien se encuentra en cuarentena tras haber sufrido covid-19, dijo que ha "llorado mucho" por los sacerdotes que han enfermado o fallecido a causa de la pandemia en el país centroamericano. EFE/Jorge Torres

Managua, 24 sep (EFE).- El sacerdote nicaragüense Félix Méndez falleció este viernes por complicaciones de salud, informó sin más precisiones la Arquidiócesis de Managua.

Con este deceso suman ocho los sacerdotes fallecidos en Nicaragua en los últimos 46 días, al menos cinco con síntomas de la covid-19, y un total de 18 desde marzo de 2020, cuando se detectó por primera vez el virus en este país centroamericano.

La Arquidiócesis de Managua no precisó si estaba asociada a la covid la complicación de salud del diácono, quien fue ordenado sacerdote en julio pasado y realizaba trabajos pastorales en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en la comunidad Los Cedros, Managua.

En una declaración escrita, el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el clero arquidiocesano, enviaron sus condolencias a su mamá, Natividad de Jesús Méndez, a sus familiares y a los sacerdotes formadores de los seminarios de Managua por el fallecimiento de Méndez.

El cardenal Brenes, de 72 años y quien se encuentra en cuarentena tras haber sufrido covid-19, dijo el viernes pasado que ha "llorado mucho" por los sacerdotes que han enfermado o fallecido a causa de la pandemia en el país centroamericano, donde predomina la fe católica.

La Iglesia católica nicaragüense había pedido orar por nueve sacerdotes enfermos con síntomas de la covid-19, incluido el cardenal Brenes.

Las diferentes diócesis han orientado a los sacerdotes a cuidarse de la covid-19, y a los fieles católicos a no bajar la guardia en el cumplimiento del protocolo básico.

Entre los religiosos afectados se encuentra el obispo emérito César Bosco Vivas Robelo, fallecido el 23 de junio de 2020, a los 78 años de edad, de acuerdo con la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, acumula 13.533 contagios y 203 muertes por la covid-19 desde marzo de 2020, según el Ministerio de Salud, que reportó 705 casos en los últimos siete días.

Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que dan seguimiento a la pandemia, que reporta 4.809 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la covid-19, así como 26.252 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.